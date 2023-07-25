В Мурино таксист из Узбекистана до смерти забил пассажира, а молодые люди ударили доской парня, вступившегося за девушку

В Ленинградской области - череда потасовок, в том числе, со смертельным исходом.
В Ленинградской области 42-летний мужчина умер после удара тяжелым предметом. Инцидент случился в минувшее воскресенье близ дома №12 по Воронцовскому бульвару. Лежащего без признаков жизни обнаружили жильцы близлежащих домов.
«23 июля в 17:47 в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что у дома № 12 по Воронцовскому бульвару в Мурине после драки без признаков жизни лежит мужчина», — сообщил Телеграм-канал «МВД Медиа». Погибший оказался 42-летним петербуржцем, который ожидал "Яндекс. Такси", однако после решил не ехать. Отказ здорово разозлил водителя сервиса, и тот стал конфликтовать с нетрезвым пассажиром. В результате словесная перепалка закончилась дракой с уже известным исходом. 23-летний водитель, избивший мужчину до смерти, скрылся с места преступления, но по горячим следам был задержан.
Выходец из Узбекистана стал фигурантом уголовного дела по ст. "Убийство". Глава Следственного Комитета А. Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Его, помимо прочего, интересует законность пребывания подозреваемого на территории РФ.
Еще один случай произошёл у дома по ул. Шувалова. Его жители сообщили в полицию о конфлике и драке. Очевидцы могли наблюдать, как у подъезда собралась толпа. Конфликтующие выясняли отношения на повышенных тонах. Через время один из спорящих поднял деревянный брусок и ударил им оппонента.
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После этого свидетели конфликта вышли на улицу и попытались помочь лежащему на земле мужчине.
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Они вызвали неотложку и избитого увезли в больницу, а напавших на него парней задержали.
Позже выяснилось, что пострадавший попытался защитить девушек от гоп-компании, и поплатился за благородство.
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За шесть месяцев текущего года незаменимые для нашей экономики иностранные специалисты совершили на территории РФ более 22 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это цифра растёт из года в год.
Напомним, что в Следственом комитете считают, что реальная преступность мигрантов значительно выше, поскольку определенная часть противоправных деяний, совершенных иностранными гражданами, остается не раскрытой из-за специфики этнической преступности.
Так же всегда нужно помнить, что преступления мигрантов с паспортом РФ в эту статистику просто не входят.
Вместе с тем в отношении самих мигрантов совершено всего лишь 6,9 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эта цифра падает ежегодно.
Никто не ожидал, что будет бить
Попугать - да