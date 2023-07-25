В Мурино таксист из Узбекистана до смерти забил пассажира, а молодые люди ударили доской парня, вступившегося за девушку

Выходец из Узбекистана стал фигурантом уголовного дела по ст. "Убийство". Глава Следственного Комитета А. Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Его, помимо прочего, интересует законность пребывания подозреваемого на территории РФ.

Еще один случай произошёл у дома по ул. Шувалова. Его жители сообщили в полицию о конфлике и драке. Очевидцы могли наблюдать, как у подъезда собралась толпа. Конфликтующие выясняли отношения на повышенных тонах. Через время один из спорящих поднял деревянный брусок и ударил им оппонента.