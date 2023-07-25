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В Мурино таксист из Узбекистана до смерти забил пассажира, а молодые люди ударили доской парня, вступившегося за девушку

В Мурино таксист из Узбекистана до смерти забил пассажира, а молодые люди ударили доской парня, вступившегося за девушку

Автор:
25 июля 2023 10:25
Сообщество : Криминал
Метки: Бастрыкин   Видео   Ленинградская область   Мурино   конфликт   мигрант   такси   убийство   
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В Ленинградской области - череда потасовок, в том числе, со смертельным исходом.

В Ленинградской области 42-летний мужчина умер после удара тяжелым предметом. Инцидент случился в минувшее воскресенье близ дома №12 по Воронцовскому бульвару. Лежащего без признаков жизни обнаружили жильцы близлежащих домов.


«23 июля в 17:47 в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что у дома № 12 по Воронцовскому бульвару в Мурине после драки без признаков жизни лежит мужчина», — сообщил Телеграм-канал «МВД Медиа». Погибший оказался 42-летним петербуржцем, который ожидал "Яндекс. Такси", однако после решил не ехать. Отказ здорово разозлил водителя сервиса, и тот стал конфликтовать с нетрезвым пассажиром. В результате словесная перепалка закончилась дракой с уже известным исходом. 23-летний водитель, избивший мужчину до смерти, скрылся с места преступления, но по горячим следам был задержан.


Выходец из Узбекистана стал фигурантом уголовного дела по ст. "Убийство". Глава Следственного Комитета А. Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Его, помимо прочего, интересует законность пребывания подозреваемого на территории РФ.



Еще один случай произошёл у дома по ул. Шувалова. Его жители сообщили в полицию о конфлике и драке. Очевидцы могли наблюдать, как у подъезда собралась толпа. Конфликтующие выясняли отношения на повышенных тонах. Через время один из спорящих поднял деревянный брусок и ударил им оппонента.


После этого свидетели конфликта вышли на улицу и попытались помочь лежащему на земле мужчине.


Они вызвали неотложку и избитого увезли в больницу, а напавших на него парней задержали.


Позже выяснилось, что пострадавший попытался защитить девушек от гоп-компании, и поплатился за благородство.

Источник:

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Метки: Бастрыкин   Видео   Ленинградская область   Мурино   конфликт   мигрант   такси   убийство   
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16  комментариев
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11k
zlopisec 58 минут назад
Вот если ему незаконно предоставили документы для пребывания на территории РФ, надо всю цепочку виновных привлечь за соучастие в убийстве.
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21k
Killgrave 3 минуты назад
Все подобные преступления на совести тех, кто запустил эти стаи обезьян на территорию страны. Все таджики и узбеки (и др. подобная noe6eнb) должны быть высланы за пределы РФ. Вне зависимости от наличия у них паспортов и прописки/регистрации.
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4k
просто Дмитрий 24 минуты назад
Ну неужели с этими чебуреками ничего поделать нельзя? Надо какой-то межправительственный консенсус найти со странами- импортерами гастарбайтеров
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15k
Shtoppi 50 минут назад
за_бись че!!! в стране пока все стабильно. когда станет иначе, власти либо сбегут, либо станут блеять что пора всем патриотам родину идти защищать от агрессора, пока они патриотично где-нить отсидятся, раздавая цу и надеясь что народ весть устроенный ими бардак приберет. ну а потом черви снова выползут на свет, чтобы править.
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18k
Роберт Шекли 54 минуты назад
Надо еще привлечь и товарища, который кинул ему доску
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7
CacatuaAutista Час назад
чё, ипанутые фишкяне опять за чернь заступаться будете и минусить?
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12k
Rus77 Час назад
МВД опубликовало данные по преступлениям мигрантов за первое полугодие 2023 года.

За шесть месяцев текущего года незаменимые для нашей экономики иностранные специалисты совершили на территории РФ более 22 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это цифра растёт из года в год.

Напомним, что в Следственом комитете считают, что реальная преступность мигрантов значительно выше, поскольку определенная часть противоправных деяний, совершенных иностранными гражданами, остается не раскрытой из-за специфики этнической преступности.

Так же всегда нужно помнить, что преступления мигрантов с паспортом РФ в эту статистику просто не входят.

Вместе с тем в отношении самих мигрантов совершено всего лишь 6,9 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эта цифра падает ежегодно.
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101
Константин Котов Час назад
Не совсем понимаю действия, вернее их отсутствие, человека, получившего дрыном. Прилетает доска, оппонент поднимает её с земли, замахивается, все это происходит не со спины и человек просто стоит и ждет пока ему прилетит....удивительно.
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101
Константин Котов Роберт Шекли 39 минут назад
Понятно, что не ждал. Но ребята не трезвые, на взводе, это не предсказуемо. Оценка опасности в таком случае наивысшая должна быть мне кажется. Тут вариант или по возможности уйти от конфликта или максимальная концентрация и готовность к отражению угрозы.
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101
Константин Котов Роберт Шекли Полчаса назад
Ну так для чего еще комментарии нужны, обсудить, сделать выводы. Может кому-то это поможет в подобной ситуации не лишится здоровья или жизни. Трезвая оценка опасности конфликта, собственных сил и ситуации в целом не гарантирует, но снижает вероятность тяжких последствий в любом случае.
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