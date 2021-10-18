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Достойное завершение мотосезона из Санкт-Петербурга

Достойное завершение мотосезона из Санкт-Петербурга (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 октября 2021 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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В Красносельском районе Санкт-Петербурга мотоциклист влетел в остановившийся для поворота универсал. Мотоцикл с наездником отлетел к обочине.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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7  комментариев
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1k
Сергей Сергеев Час назад
И что этому мотопридурку за фургоном не ехалось?
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17k
nobody® 4 минуты назад
Коробку в спорт переключил?
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3k
V2.Smirnov 40 минут назад
Классическая ошибка всех "вышивальщиков" - они полагают, что поток движется вокруг них равномерно.
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11k
ЕвгенийДончак 41 минуту назад
Надеюсь, что с людьми в автомобиле всё в порядке.
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29k
Fat Lynx Час назад
Не люблю левые повороты и избегаю из по возможности... каждый раз ждешь, что какой-нибудь утырок сзади приедет.
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29k
Fat Lynx Час назад
Лоханулся... как лох.
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20k
Matrosskin Час назад
Ну а чё, он лох что ли со всеми в ряду плестись ?
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