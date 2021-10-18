Достойное завершение мотосезона из Санкт-Петербурга

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В Красносельском районе Санкт-Петербурга мотоциклист влетел в остановившийся для поворота универсал. Мотоцикл с наездником отлетел к обочине.
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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