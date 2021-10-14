«Чудом избежал ДТП, чудом!», — неуравновешенный водитель из Омска

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Автомобилистка на Mitsubishi ASX поворачивала налево с правого ряда и подрезала водителя автмобиля с регистратором. В принципе, ничего особо криминального не произошло, но разгневанный водитель захотел пообщаться с дамочкой.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Даже если ты прав, у тебя до куя времени останавливаться и начинать внушение оппоненту?
Да еще в хамской форме? Что ты ожидаешь? Оппонент проникнется виной и извинится?
После твоих хамских закидонов? Это будет звучать искренне? Тебе легче станет?
А может ты хочешь физически наказать? Тогда ты рискуешь средствами,нервами и потраченными временем. А если оппонент ловчее окажется?
Тогда деньги,здоровье и время опять же потратишь.
Я в подобных случаях матюкаюсь если один еду.
Если с пассажиром, то не матюкаюсь ругаясь.
Спокойнее надо,нервы не восстановишь.
А лучше в поликлиннику сдать.Для опытов..