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«Чудом избежал ДТП, чудом!», — неуравновешенный водитель из Омска

«Чудом избежал ДТП, чудом!», — неуравновешенный водитель из Омска (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: авто   автохам   видео   дтп   женщина за рулем   избежал дтп   конфликт на дороге   подрезал   
846
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Автомобилистка на Mitsubishi ASX поворачивала налево с правого ряда и подрезала водителя автмобиля с регистратором. В принципе, ничего особо криминального не произошло, но разгневанный водитель захотел пообщаться с дамочкой.

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Метки: авто   автохам   видео   дтп   женщина за рулем   избежал дтп   конфликт на дороге   подрезал   
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13  комментариев
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64k
Viktor 2 часа назад
Какой приятный, душевный голос! А интересно, если бы там за рулём мастодонт сидел, типа Валуева, автор так же душу изливал бы?
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8k
Ntvl Минуту назад
походу это чудовище сидело за рулем


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27k
Jackson-Motor 19 минут назад
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28k
Антон Полчаса назад
Такое ощущение, что истеричке с регистратором просто нужен был повод. А тут ещё и женщина - ну как не отреагировать?
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2k
Sergius SPb 44 минуты назад
Никуя не понимаю подобных "учителей".
Даже если ты прав, у тебя до куя времени останавливаться и начинать внушение оппоненту?
Да еще в хамской форме? Что ты ожидаешь? Оппонент проникнется виной и извинится?
После твоих хамских закидонов? Это будет звучать искренне? Тебе легче станет?
А может ты хочешь физически наказать? Тогда ты рискуешь средствами,нервами и потраченными временем. А если оппонент ловчее окажется?
Тогда деньги,здоровье и время опять же потратишь.
Я в подобных случаях матюкаюсь если один еду.
Если с пассажиром, то не матюкаюсь ругаясь.
Спокойнее надо,нервы не восстановишь.
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13k
alexis 52 минуты назад
Ссылка m.youtube.com
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13k
Объект реальности 59 минут назад
тея то едет по правилам, а то что там знака" односторонне движение" нет какие ее проблемы, поворотник включила заблаговременно. вопрос к организаторам движения.
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10k
Karelian 2 часа назад
Что то я знака "Одностороннее движение" не увидел...
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62k
Нанук Паналык 2 часа назад
А интересно,нельзя на основании этого видео,привлеч этого говорящего питекантропа к административке? Ну и психиатру на всякий случай показать!
А лучше в поликлиннику сдать.Для опытов..
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502
Аристарх Севидов 2 часа назад
Джигурда?
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2k
boom 2 часа назад
жаль, что там не крепкий мужик, который этому упырю нервы не поправил на месте.
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930
Glassy 2 часа назад
"В принципе, ничего особо криминального не произошло" ... эммм... ну я без звука смотрел, ну кобыла же, малолетняя. Кто так поворачивает? И потом, что значит "особо криминальное", порезал ножом, но пациент не помер - тоже вроде ничего страшного...
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