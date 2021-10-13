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Авария дня. Массовое ДТП с участием длинномеров в Новосибирске

Авария дня. Массовое ДТП с участием длинномеров в Новосибирске (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 октября 2021 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   массовое дтп   
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На Бугринском мосту в Новосибирске произошло массовое ДТП. Спровоцировал его водитель Subaru Legacy, увидев стоявшие в левом ряду на аварийке автомобили, он неожиданно затормозил.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   массовое дтп   
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22  комментария
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2k
Vitamin 3 часа назад
Чота я не понял, а при чем тут "водитель легаси"?...
Рег телек смотрел или в телефон залипал?... Даже скорость не сбрасывал, как пер по полосе так и пёр...
Соблюдай дистанции и веди транспортное средство, чтобы была возможность избежать столкновения...
Там бл до того момента как все останавливаться стали в его полосе туева хуча метров была, а рег как ехал так и въехал..
Имхо, пенять не на кого, мало ли кто и зачем на полосе остановиться может? Держи дистанцию и не сиди на жопе у впередиедущего...
"Место для жизни" впереди себя еще никто не отменял..
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8k
Андрей Ма-С 5 минут назад
фуравод мне кажется просто зазевался на дтп и увидел что перед ним ряд встал уже после удара
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2k
Mart Daav 37 минут назад
Есть несколько вопросов к регу, учитывая тип его ТС ( свыше 3.5 тонн)
- с какой скоростью ты ехал
- почему ты ехал в среднем ряду при свободном правом
- почему видя замес спереди ты не начал торозмить
-почему видя, что машины уже тупо стоят ты все равно не начал тормозить?
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6k
Серега 41 минуту назад
Водитель Легасси перестроился в ряд за аварийными - видать помочь. Он ни вчем не виноват.
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39k
dima423 Час назад
субарист сука все заварил... и съепал побырику ...но рег тоже мудак, по моему тормозить не собирался))
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38k
Олег 2 часа назад
Дистанцию держат только лохи и новички! Настоящие профи тормозят в пол!!!
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7k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
На сколько я понял, то Субару перестроился заблаговременно, никому не мешал, почему он потом решил притормозить и свернуть влево перед стоячими машинами? А вообще аварии легко избежать, соблюдая скоростной режим
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2k
Master Bo 2 часа назад
Дело в том, что на этом участке ограничение скорости в 60 км/час. Вопрос, вернее - два: какого хера фуроводы там так гнали, и какого чёрта они делали в среднем ряду? И отдельный вопрос о соблюдении дистанции и скоростного режима всеми учасниками ДТП.
Ну если откровенно, Бугринка (по официальным данным) заполнена только на 30-40%, то есть свободная. И народ гонит там за всю мазуту (сам там видел), и хоть и стоят там камеры, их это не останавливает. В прошлом году один дебил вылетел там на встречку и убил молодого мужика на "Лексусе". Идиоты!!!
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27k
EvilHomer 2 часа назад
"Спровоцировал его водитель Subaru Legacy" С прищепкой на носу: "Джони мать твою, как так то?"
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984
Кокс 3 часа назад
Нее.. авария дня это вот
Там же - Новосиб

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42
dacent 3 часа назад
В левом ряду авария, стоит знак, все замедляются. На фуре; похер, топим на всю катушку. По правилам его в этом ряду вообще не должно быть.
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26k
Григорий 3 часа назад
Шли не быстро, расстояние нормальное, но тут машины впереди просто тапкой в пол и грузовику было нечего ловить. А второй грузовик только подтверждение этого.
Стоять на мосту в левом ряду - верх идиотизма. Авария будет! Засекайте секунды-минуты.
Вот ни разу не поверю, что два автомобиля не смогли доковылять хоть до левого края.
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33k
Опаньки 3 часа назад
А чего помощник решил уехать? Его помощь бы как раз не помешала бы ))
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