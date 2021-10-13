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На Бугринском мосту в Новосибирске произошло массовое ДТП. Спровоцировал его водитель Subaru Legacy, увидев стоявшие в левом ряду на аварийке автомобили, он неожиданно затормозил.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Ехавшие за Subaru Legacy еще два автомобиля тоже затормозили, но в этот момент в них влетела сзади фура, а в фуру еще один большегруз.
Увидев, что произошло, водитель Subaru решил поскорее уехать.
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Рег телек смотрел или в телефон залипал?... Даже скорость не сбрасывал, как пер по полосе так и пёр...
Соблюдай дистанции и веди транспортное средство, чтобы была возможность избежать столкновения...
Там бл до того момента как все останавливаться стали в его полосе туева хуча метров была, а рег как ехал так и въехал..
Имхо, пенять не на кого, мало ли кто и зачем на полосе остановиться может? Держи дистанцию и не сиди на жопе у впередиедущего...
"Место для жизни" впереди себя еще никто не отменял..
- с какой скоростью ты ехал
- почему ты ехал в среднем ряду при свободном правом
- почему видя замес спереди ты не начал торозмить
-почему видя, что машины уже тупо стоят ты все равно не начал тормозить?
Ну если откровенно, Бугринка (по официальным данным) заполнена только на 30-40%, то есть свободная. И народ гонит там за всю мазуту (сам там видел), и хоть и стоят там камеры, их это не останавливает. В прошлом году один дебил вылетел там на встречку и убил молодого мужика на "Лексусе". Идиоты!!!
Стоять на мосту в левом ряду - верх идиотизма. Авария будет! Засекайте секунды-минуты.
Вот ни разу не поверю, что два автомобиля не смогли доковылять хоть до левого края.