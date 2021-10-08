Дерево, медные трубки и запах машинного масла: Cadillac 1906 года, надолго забытый в сарае

Где-то за городом очень недорого папа купил автомобиль – примерно так можно описать историю приобретения машины у какого-то фермера из Айовы, после чего её перевезли в Иллинойс и поставили в сарай до лучших времен.



Руки к ней так и не дошли, со временем о машине вовсе позабыли, постепенно забросав сарай разным хламом. Откопали её спустя много десятилетий. Кадиллак, надо признать, в очень хорошей сохранности и почти полной комплектности, за исключением нескольких незначительных элементов.