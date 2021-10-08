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Дерево, медные трубки и запах машинного масла: Cadillac 1906 года, надолго забытый в сарае

Дерево, медные трубки и запах машинного масла: Cadillac 1906 года, надолго забытый в сарае (23 фото)

Автор:
08 октября 2021 08:46
Сообщество : Автомир
Метки: Barn Find   Cadillac   авто   автомир   автомобили   ретро авто   старинный автомобиль   
361
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Долгие годы эта телега провела в полном забвении, забытая в сарае на одной из ферм Иллинойса. Впрочем, не стоит обижать технику, это Cadillac Model K Victoria Runabout как-никак, а не повозка какая. Причем, довольно редкий. Выпускался всего год, с 1906 по 1907-й, общий тираж неизвестен, но как понимаете, счет там шел не на десятки тысяч, а куда скромнее.
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Метки: Barn Find   Cadillac   авто   автомир   автомобили   ретро авто   старинный автомобиль   
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