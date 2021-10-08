Дерево, медные трубки и запах машинного масла: Cadillac 1906 года, надолго забытый в сарае

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Долгие годы эта телега провела в полном забвении, забытая в сарае на одной из ферм Иллинойса. Впрочем, не стоит обижать технику, это Cadillac Model K Victoria Runabout как-никак, а не повозка какая. Причем, довольно редкий. Выпускался всего год, с 1906 по 1907-й, общий тираж неизвестен, но как понимаете, счет там шел не на десятки тысяч, а куда скромнее.
В начале пятидесятых культуры олдтаймеров как таковой еще не было, но самые ранние машины уже интересовали коллекционеров и начинающих реставраторов. Cadillac Model K был в их числе.
Где-то за городом очень недорого папа купил автомобиль – примерно так можно описать историю приобретения машины у какого-то фермера из Айовы, после чего её перевезли в Иллинойс и поставили в сарай до лучших времен.
Руки к ней так и не дошли, со временем о машине вовсе позабыли, постепенно забросав сарай разным хламом. Откопали её спустя много десятилетий. Кадиллак, надо признать, в очень хорошей сохранности и почти полной комплектности, за исключением нескольких незначительных элементов.
Руки к ней так и не дошли, со временем о машине вовсе позабыли, постепенно забросав сарай разным хламом. Откопали её спустя много десятилетий. Кадиллак, надо признать, в очень хорошей сохранности и почти полной комплектности, за исключением нескольких незначительных элементов.
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Кузова ранних машин мне не интересны, да и вам, думаю, тоже. Назывался он «Тюльпан», напоминал прогулочную карету без верха, собственно и всё. Гораздо интереснее техничка, все эти старинные механизмы, медные трубочки, источающие неповторимый запах машинного масла. Обожаю их.
Раз уж заговорили о масле, то его здесь требовалось много. Помимо того, что плескалось в поддоне мотора и разбрасывалось по картеру лопатками, прикрученными к коленвалу, была еще специальная механическая маслёнка для клапанного механизма, коробки передач и приводной цепи.
От водителя требовалось периодически нажимать на плунжеры маслёнки, чтобы нагнетать масло в трубки, откуда оно уже капало на трущиеся детали. Периодически это не раз в несколько дней, если что, а примерно раз на километр. О многочисленных колпачковых тавотницах тоже забывать не стоило. На пыльных дорогах смазка требовалась чаще, а в дождь на этой машине вообще ездить не рекомендовалось.
В этой коробочке находится бобина, снаружи расположен выключатель зажигания. Аккумулятор в рундуке под ногами водителя
Одноцилиндровый мотор объемом примерно 1.6 литра, с горизонтально расположенным поршнем развивал мощность около 10 лошадиных сил. Охлаждение водяное, а зажигание дублированное, от магнето и батареи.
Мотор заводится ручкой сбоку, с левой стороны. Сперва надо раскрутить массивный маховик, после чего включать зажигание, и выставив стабильные обороты, можно было ехать. Лить чистый бензин сюда кстати нельзя, надо мешать его со спиртом в определенной пропорции.
Мотор заводится ручкой сбоку, с левой стороны. Сперва надо раскрутить массивный маховик, после чего включать зажигание, и выставив стабильные обороты, можно было ехать. Лить чистый бензин сюда кстати нельзя, надо мешать его со спиртом в определенной пропорции.
Вид на карбюратор с восходящим потоком и впускной клапан
Коробкой передач служил двухступенчатый планетарный редуктор, с задней осью он соединен цепным приводом.
Предыдущий владелец «амбарной находки», купивший её в 2015 году решил не реставрировать машину, просто отмыл её от пыли и провел ревизию по механической части. Налюбовавшись старинным Кадиллаком, он выставил машину на аукцион, с которого она бодро ушла без малого за $70 тысяч, и новый владелец, насколько я понял, намерен провести полноценную реставрацию.
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