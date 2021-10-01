FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8498 постов • 742 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Cadillac Seville Opera 1979 — когда изменяет чувство меры

Cadillac Seville Opera 1979 — когда изменяет чувство меры (16 фото)

Автор:
01 октября 2021 08:22
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac   Cadillac Seville   авто   автодизайн   автомир   автомобили   ретро авто   
763
16
В конце 1930-х годов, с окончанием Великой депрессии, выкосившей огромное количество премиальных автопроизводителей, на американском рынке воцарился Cadillac. Обеспеченные и состоявшиеся в жизни американцы начали ездить исключительно на Кадиллаках! Но в 1965 году в США официально "пришел" Mercedes-Benz и устоявшийся баланс пошатнулся.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Cadillac   Cadillac Seville   авто   автодизайн   автомир   автомобили   ретро авто   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
941
Stranger2018 51 минуту назад
Хм...
На любителя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Lincoln Mark II: попытка создать совершенный автомобиль Lincoln Mark II: попытка создать совершенный автомобиль Американцы когда-то делали вещи: невероятный дизайн Chrysler 300 конца 60-х Американцы когда-то делали вещи: невероятный дизайн Chrysler 300 конца 60-х Buick Y-Job — шедевр разработанный Харли Эрлом Buick Y-Job — шедевр разработанный Харли Эрлом «Исклключительно по спецзаказу»: самый роскошный Cadillac конца 50-х «Исклключительно по спецзаказу»: самый роскошный Cadillac конца 50-х История автодизайна: как у автомобилей Сadillac выросли хвосты История автодизайна: как у автомобилей Сadillac выросли хвосты
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

346408



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 фото на морскую тематику, от гигантизма которых у вас закружится голова
3
91
20 фото на морскую тематику, от гигантизма которых у вас закружится голова
9 обычных с виду фотографий со страшной историей
0
28
9 обычных с виду фотографий со страшной историей
Набирающие популярность в сообществах
Мама Моргенштерна опубликовала песню, которую написала для шестнадцатилетнего сына
0
14
Мама Моргенштерна опубликовала песню, которую написала для шестнадцатилетнего сына
Японский кроссовер Nissan Rasheen, стилизованный под Hummer
0
4
Японский кроссовер Nissan Rasheen, стилизованный под Hummer
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#Россия#аварии#фотографии#актеры#в мире#СССР#Разное
#Юмор#прикол#животные#дтп#автомобили#авто аварии#новости#полиция#чтение#фильм
#интересно#люди#кино#история#автомир#ynews#что почитать#картинки#как приготовить#книга

На что жалуетесь?

Вернуться