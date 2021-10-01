Cadillac Seville Opera 1979 — когда изменяет чувство меры

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В конце 1930-х годов, с окончанием Великой депрессии, выкосившей огромное количество премиальных автопроизводителей, на американском рынке воцарился Cadillac. Обеспеченные и состоявшиеся в жизни американцы начали ездить исключительно на Кадиллаках! Но в 1965 году в США официально "пришел" Mercedes-Benz и устоявшийся баланс пошатнулся.
Богатейшие американцы всё больше предпочитали огромным Cadillac более "скромные" немецкие машины... Конечно, рост продаж Мерседесов никак не угрожал экономике General Motors, но компактный Cadillac все-таки пошел в работу. А тут еще и разразился топливный кризис 1973 года, заставивший задуматься об экономичных машинах даже клиентов Cadillac - цены на бензин в США возросли в разы.
Cadillac Seville 1978
Компактный и экономичный, конечно по американским меркам, Cadillac появился в 1975 году. Seville оснащался 5,7-литровым V8 с электронной системой впрыска (впервые на американской машине), что делало его экономичным вполне условно, расход составлял в районе 15 литров на 100 километров, но покупатели встретили автомобиль тепло. Достаточно быстро Seville вышел в лидеры продаж марки Cadillac.
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Автомобиль получился добротным, прогрессивным и популярным. Проблема была в том, что Seville, как и любой Cadillac, уже в базе был нафарширован под завязку и покупателям оставалось выбирать только цвет и пару опций. Но желающие выделиться не долго пребывали в отчаянии - масса ателье взялись за доработку Seville. Одним из самых безумных вариантов Cadillac Seville стало купе Opera, работы мастеров компании Grandeur Motor Car Company из Флориды.
1979 CADILLAC SEVILLE OPERA COUPE
С ракурса в три четверти спереди выглядит купе вполне неплохо - просто крупный американский автомобиль. Но все встанет на свои места стоит только взглянуть на то, что когда-то было седаном Seville, в профиль :(
Вся модификация заключалась в том, что мастера-кузовщики распиливали кузов седана Seville, выкидывали ненужный сегмент и сварила то, что осталось. При этом, габариты седана практически сохранены, салон смещен к задней оси, а перед гипертрофированно удлинен. Двигатель размещен прямо перед кабиной, а пространство между мотором и передней облицовкой занимает труба для подачи воздуха в систему охлаждения, кардан модифицирован. Сам капот короткий, не во всю длину передка.
В укороченном салоне места только для водителя и пассажира. Сам автомобиль достаточно крупный, а мест всего два. Видимо, это какая-то особенная фишка, понятная клиентам Grandeur Motor Car Company конца 1970-х.
Стоит ли говорить, что стоили такие переделки дорого?! Взыскательным клиентам с "тонким" вкусом приходилось выкладывать около 40 000 долларов, т.е. в более чем в 2,5 раза дороже донорского Cadillac Seville. И таких клиентов набралось аж на 100 машин! А ведь Grandeur Motor Car Company выпускали еще и кабриолеты, и лимузины, разного градуса безумия.
Интересная в своей вызывающей необычности машина. Для гангстеров и сутенеров, не скрывающих свою сущность, подходила прекрасно!
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