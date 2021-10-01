Cadillac Seville Opera 1979 — когда изменяет чувство меры

Вся модификация заключалась в том, что мастера-кузовщики распиливали кузов седана Seville, выкидывали ненужный сегмент и сварила то, что осталось. При этом, габариты седана практически сохранены, салон смещен к задней оси, а перед гипертрофированно удлинен. Двигатель размещен прямо перед кабиной, а пространство между мотором и передней облицовкой занимает труба для подачи воздуха в систему охлаждения, кардан модифицирован. Сам капот короткий, не во всю длину передка.