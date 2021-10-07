FISHKINET
Сообщество Аварии 4851 пост • 474 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Автобус, грузовик и легковушка столкнулись в Краснодарском крае

Авария дня. Автобус, грузовик и легковушка столкнулись в Краснодарском крае (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 октября 2021 10:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   не уступил   
572
1
2
В Славянском районе на трассе Славянск-на-Кубани - Крымск столкнулись автобус марки ПАЗ, грузовик-рефрижератор и «Киа Рио». Виновником стал водитель легковушки, он не уступил дорогу при выезде с второстепенной дороги.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   не уступил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Габит Калыков 2 часа назад
Надо было не уворачиваться и этого [мат] на легковушке бить в бок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Олег Час назад
Судя по звукам, издаваемым водителем автобуса, запОр у него вылечился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147
Максим Максимов 2 часа назад
В Киа, случаем, не блондинко сидело?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Гавал 2 часа назад
Кошмар какой! Идиот конченый на Рио. А могло бы быть все гораздо хуже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
babuby 2 часа назад
Водятел автобуса виноват однозначно! Уходить от столкновения с легковушкой, выруливая на встречную полосу прямо под грузовик - верх долбое№№зма!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане Авария дня. «Приора», мусоровоз и велосипедист Авария дня. «Приора», мусоровоз и велосипедист Авария дня. Совсем не доброе утро из Копейска Авария дня. Совсем не доброе утро из Копейска Авария дня. В Мордовии водитель «ГАЗели» повернул в машину с семьей Авария дня. В Мордовии водитель «ГАЗели» повернул в машину с семьей Авария дня. Женщина с девушкой пострадали в Тверской области Авария дня. Женщина с девушкой пострадали в Тверской области
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1808380



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски
3
203
Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски
C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х»
8
154
C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х»
Набирающие популярность в сообществах
Предполагаемый сын Джона Делориана построил трёхколёсный DMC-12 и попал под суд
0
5
Предполагаемый сын Джона Делориана построил трёхколёсный DMC-12 и попал под суд
Новости автоаукционов: RM Sotheby's, Швейцария 2021
0
2
Новости автоаукционов: RM Sotheby's, Швейцария 2021
Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть
Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#подборка#автомобили#автомир#картинки#авто аварии#природа#фотографии#интересное
#фото#прикол#история#дтп#Разное#кино#ynews#забавно#прикольные#метро
#интересно#животные#Россия#люди#аварии#новости#в мире#СССР#Москва#неожиданно

На что жалуетесь?

Вернуться