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В Славянском районе на трассе Славянск-на-Кубани - Крымск столкнулись автобус марки ПАЗ, грузовик-рефрижератор и «Киа Рио». Виновником стал водитель легковушки, он не уступил дорогу при выезде с второстепенной дороги.
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