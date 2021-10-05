Грузовик с щебнем опрокинулся в Первоуральске

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На улице Ленина в Первоуральске опрокинулся самосвал Scania, груженый щебнем. Его водитель такм образом пытался избежать столкновения с легковушками.
Движение было затруднено более двух часов.
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