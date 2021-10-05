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Грузовик с щебнем опрокинулся в Первоуральске

Грузовик с щебнем опрокинулся в Первоуральске (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 13:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   самосвал   
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На улице Ленина в Первоуральске опрокинулся самосвал Scania, груженый щебнем. Его водитель такм образом пытался избежать столкновения с легковушками.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   самосвал   
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6  комментариев
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13k
Объект реальности 2 часа назад
так его подрезают прямо с первой секунды.
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Дрочер Полоумный Минуту назад
Не убил никого, уже хорошо
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4k
Илларион Забродов 8 минут назад
Быстро однако разгрузился.
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2k
Икра ежа 17 минут назад
Что за уепищная озвучка?
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30k
Виктор 2 часа назад
Жалко шо на темную иномарку щебень не высыпался.
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1k
Pavel 3 часа назад
Ну хоть страйк не собрал
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