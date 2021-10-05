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Авария дня. В Башкирии под колесами большегруза погиб пенсионер

Авария дня. В Башкирии под колесами большегруза погиб пенсионер (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 12:25
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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Под Уфой рядом с деревней Уптино 42-летний водитель грузового тягача «Mercedes» совершил наезд на 85-летнего пешехода. Дальнобойщик скрылся с места ДТП.
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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9  комментариев
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1k
флоМастер Час назад
Дед конечно х.у.й.н.ю исполнил не понятную
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7k
кот базилий 8 минут назад
Старый дурак, неужели и я таким буду.
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2k
Hunde Beißer2 14 минут назад
Никуя себе старый подставил водилу на последок!
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20k
hebpat Полчаса назад
как так, почему бежит по дороге, там же он спокойно успевал отбежать в сторону
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6k
Игорь Полчаса назад
похоже - не скрывался. просто не заметил
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453
Квантовый_Слесарь_82 39 минут назад
Зайцы также от фар бегают.
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1k
Александр Алехин Час назад
Видео конечно ужас. Но водитель фуры не виноват же. Он аккуратно ехал. Как ему было возможно заметить деда? Ехать за рулем стоя? Может тогда производители фур пусть ответственность несут если они их так сконструировали, со слепыми зонами. Но реально очень сложно предполагать, что из-за угла выбежит дед и начнет от фуры убегать по прямой...
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7k
Mauritanien Час назад
Деменция в полном проявлении
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13k
aalexey3 Час назад
Мне одному кажется, что дед сделал это специально?
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