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Под Уфой рядом с деревней Уптино 42-летний водитель грузового тягача «Mercedes» совершил наезд на 85-летнего пешехода. Дальнобойщик скрылся с места ДТП.
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Позже виновника задержали в Самарской области.
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