В Сочи водитель «Гелендвагена» выстрелил в не пропустивший его автомобиль

Полиция уже задержала автохама. Ждем извинений на камеру.
Привычный (к сожалению) для российских дорог инцидент произошел 28 сентября на развязке в районе центрального стадиона Сочи. Два автомобилиста не поделили полосу, и водитель "крутого" Mercedes Gelandewagen решил продемонстрировать свое превосходство. Мужчина, возомнивший себя королем дороги, сначала грубо подрезал "холопа", посмевшего не пропустить его вперед, а затем выстрелил несколько раз в его сторону из неустановленного оружия.
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Местные СМИ пишут, что правоохранительные органы уже задержали автохама. Но подробностей там не сообщают, ссылаясь на проверку и установление всех обстоятельств конфликта.
Кое-что выяснить удалось авторам ТГ-канала "Телетайп Краснодара": автомобиль довольно старый, 2004 года выпуска, сменил 8 владельцев, с кучей штрафов и скрученным пробегом. Собственно, это все, что нужно знать о подобных "хозяевах жизни", которые подешевле покупают "солидные" авто только для одной цели - повыпендриваться.
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Думаю стрелял скорее всего из травмата или подобного пугача, настоящий ствол так светить не по пустякам будут. Хотя - кто его знает.
Посмотрим теперь как правоохранительные органы будут выкручиваться - комментируя этот эпизод.
p.s. Парковка кругом - топ.
Сейчас же - таз 2105 и то круче, чем это немецкое говно.
Не удивлюсь если это так.
Жаль, что эта пукалка не разнесла руку этого долбайоба, было бы очень здорово!)
-А вариант "Покушение на убийство" уже не рассматривается?
Это же каким надо кретином быть, чтобы купить этот кирпич за такие то бабки, неуж то ничего получше нет..