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В Сочи водитель «Гелендвагена» выстрелил в не пропустивший его автомобиль

В Сочи водитель «Гелендвагена» выстрелил в не пропустивший его автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Мерседес Гелендваген   Сочи   видео   конфликт   стрельба   хамство   
2021
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Полиция уже задержала автохама. Ждем извинений на камеру.

Привычный (к сожалению) для российских дорог инцидент произошел 28 сентября на развязке в районе центрального стадиона Сочи. Два автомобилиста не поделили полосу, и водитель "крутого" Mercedes Gelandewagen решил продемонстрировать свое превосходство. Мужчина, возомнивший себя королем дороги, сначала грубо подрезал "холопа", посмевшего не пропустить его вперед, а затем выстрелил несколько раз в его сторону из неустановленного оружия.

Местные СМИ пишут, что правоохранительные органы уже задержали автохама. Но подробностей там не сообщают, ссылаясь на проверку и установление всех обстоятельств конфликта.


Кое-что выяснить удалось авторам ТГ-канала "Телетайп Краснодара": автомобиль довольно старый, 2004 года выпуска, сменил 8 владельцев, с кучей штрафов и скрученным пробегом. Собственно, это все, что нужно знать о подобных "хозяевах жизни", которые подешевле покупают "солидные" авто только для одной цели - повыпендриваться.

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Метки: Мерседес Гелендваген   Сочи   видео   конфликт   стрельба   хамство   
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1k
Mowgley 58 минут назад
Тачки, из которых ведется огонь по окружающим, надо уничтожать вместе с содержимым как источник смертельной опасности.
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32k
Aleksandr Минуту назад
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1k
Виталий 4 минуты назад
В одном фильме Бенисио Дель Торо кидает гранату в машину, не помню как называется, здесь тоже надо было так сделать.
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−137
Dmitriy 22 минуты назад
Автохам - это слово здесь не подходит.
Думаю стрелял скорее всего из травмата или подобного пугача, настоящий ствол так светить не по пустякам будут. Хотя - кто его знает.
Посмотрим теперь как правоохранительные органы будут выкручиваться - комментируя этот эпизод.
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758
Руслан Полчаса назад
Проблема в том, что нет показательных посадок вот таких "хозяев жизни"! С обезьянами всё понятно - их не исправить. Но сажать на максимальные сроки - нужно. Просто, чтобы изолировать опасных животных от общества нормальных людей. Но не сажают. А это говорит о слабости государства и продажности чиновников и ментов.
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5k
Станислав Полчаса назад
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249
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
и гелик старый и карамультук у него явно имеет какую-то историческую ценность..
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12k
Евгений Полчаса назад
А регик за ним погнался чтоб что? Таки 100% пулю поймать?
p.s. Парковка кругом - топ.
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Да. Лет стопятсот гелик был мечтой многих.
Сейчас же - таз 2105 и то круче, чем это немецкое говно.
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249
Сигизмунд Лазаревич Великий Кормчий Полчаса назад
немецкое говно в голове у твоей бабки. А гелик машина хорошая.
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4k
Виктор Штурмаревич Полчаса назад
Пули по ходу из козьего помёта и работают как противоракетные тепловые ловушки.
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4k
Zhora Полчаса назад
Ставлю на чёрное !
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1k
azuver Полчаса назад
Не удивляюсь,если за рулём Гелика очередной чуркабес.
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9k
☾ Атеист ☽ 41 минуту назад
Очередная макака с гранатой, ой, пукалкой??
Не удивлюсь если это так.
Жаль, что эта пукалка не разнесла руку этого долбайоба, было бы очень здорово!)
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192
allexx 43 минуты назад
>>Ждем извинений на камеру.
-А вариант "Покушение на убийство" уже не рассматривается?
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17k
Serg2001 50 минут назад
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15k
ЦСКА 50 минут назад
Понтярщик из древнего гелика, походу из поджигала работал.....
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6k
Игорь 51 минуту назад
Еще один с хлопушками?
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11k
ЕвгенийДончак 51 минуту назад
Гелик, как мне думается, уже давно стал не синонимом богатства, а синонимом позора...
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9k
kaboza 52 минуты назад
из пищали шмалял..
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137
capbutt 52 минуты назад
Очередной петух возомнил себя орлом. Вот только есть одна проблема - орлы не кукарекают.
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10k
Александр 53 минуты назад
Засунуть ствол в одно место и покрутить. Пусть жалеет что мушку не спилил.
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