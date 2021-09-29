В Сочи водитель «Гелендвагена» выстрелил в не пропустивший его автомобиль

Местные СМИ пишут, что правоохранительные органы уже задержали автохама. Но подробностей там не сообщают, ссылаясь на проверку и установление всех обстоятельств конфликта.





Кое-что выяснить удалось авторам ТГ-канала "Телетайп Краснодара": автомобиль довольно старый, 2004 года выпуска, сменил 8 владельцев, с кучей штрафов и скрученным пробегом. Собственно, это все, что нужно знать о подобных "хозяевах жизни", которые подешевле покупают "солидные" авто только для одной цели - повыпендриваться.