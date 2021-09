Детский уменьшенный Aston Martin DB5, оснащенный всеми гаджетами Джеймса Бонда

Теперь, когда совершенно точно стало понятно, что блокбастер все же выйдет в озвученные сроки, The Little Car Company, Aston Martin и EON Productions анонсировали спецверсию DB5 Junior, посвященную двадцать пятому фильму об агенте 007. No Time To Die Special Edition – это кабриолет с несколькими режимами вождения и запасом хода до 80 миль (129 км). Для покупателей также подготовили несколько «пасхалок», суть которых, разумеется, не раскрывается.

2021-09-22T14:27:21+03:00