Детский уменьшенный Aston Martin DB5, оснащенный всеми гаджетами Джеймса Бонда

Игрушка оснащена выдвижными пулеметами (ненастоящими) и устройством для создания дымовой завесы – среди прочего. По обычным дорогам на таких репликах ездить, конечно, нельзя, но покупатель будет считаться полноценным членом клуба владельцев Aston Martin и клуба The Little Car и получит доступ на эксклюзивные ивенты на самых знаменитых треках мира – это обещание производителя.





Рассчитанный на коллекционеров тираж ограничат 125 экземплярами. Цена у модели стартует с 90 тысяч фунтов стерлингов (более девяти миллионов рублей).