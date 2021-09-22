Детский уменьшенный Aston Martin DB5, оснащенный всеми гаджетами Джеймса Бонда

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Компания Aston Martin объединилась с The Little Car Company и EON Productions для производства игрушечной версии знаменитого DB5 Джеймса Бонда в уменьшенном масштабе 2:3. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом по случаю выхода 25-го фильма саги об агеенте 007 - «Не время умирать».
Кинокомпания EON Productions, британский автомобильный бренд Aston Martin и изготовители маленьких машинок The Little Car Company готовились к премьере очередного фильма бондианы больше, чем кто бы то ни было. Показ «Не время умирать» откладывали несколько раз, и по последним данным, он состоится 30 сентября.
Год назад The Little Car Company и «Астон» сделали для детей обеспеченных родителей масштабную модель DB5 Junior в размере 2:3. Весьма точная копия длиной около трех метров могла одновременно возить одного взрослого и одного ребенка.
Теперь, когда совершенно точно стало понятно, что блокбастер все же выйдет в озвученные сроки, The Little Car Company, Aston Martin и EON Productions анонсировали спецверсию DB5 Junior, посвященную двадцать пятому фильму об агенте 007. No Time To Die Special Edition – это кабриолет с несколькими режимами вождения и запасом хода до 80 миль (129 км). Для покупателей также подготовили несколько «пасхалок», суть которых, разумеется, не раскрывается.
Игрушка оснащена выдвижными пулеметами (ненастоящими) и устройством для создания дымовой завесы – среди прочего. По обычным дорогам на таких репликах ездить, конечно, нельзя, но покупатель будет считаться полноценным членом клуба владельцев Aston Martin и клуба The Little Car и получит доступ на эксклюзивные ивенты на самых знаменитых треках мира – это обещание производителя.
Рассчитанный на коллекционеров тираж ограничат 125 экземплярами. Цена у модели стартует с 90 тысяч фунтов стерлингов (более девяти миллионов рублей).
Рассчитанный на коллекционеров тираж ограничат 125 экземплярами. Цена у модели стартует с 90 тысяч фунтов стерлингов (более девяти миллионов рублей).
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