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Детский уменьшенный Aston Martin DB5, оснащенный всеми гаджетами Джеймса Бонда

Детский уменьшенный Aston Martin DB5, оснащенный всеми гаджетами Джеймса Бонда (12 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 14:27
Сообщество : Автомир
Метки: Aston Martin   авто   автомир   автомобили   детский автомобиль   джеймс бонд   реплика   
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Компания Aston Martin объединилась с The Little Car Company и EON Productions для производства игрушечной версии знаменитого DB5 Джеймса Бонда в уменьшенном масштабе 2:3. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом по случаю выхода 25-го фильма саги об агеенте 007 - «Не время умирать».

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Метки: Aston Martin   авто   автомир   автомобили   детский автомобиль   джеймс бонд   реплика   
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