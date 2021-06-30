Необычный универсал Ford 1971 года с лицом Rolls-Royce по-прежнему выглядит забавно

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Уникальный Ford Country Squire 1971 года с передней частью Rolls-Royce Silver Shadow выставлен на продажу в Соединенных Штатах. Таких автомобилей на свете существует лишь восемь штук.
Созданием британо-американского универсала занималась студия Scar Cars Inc из Массачусетса и, как утверждает продавец, в рамках проекта построила только восемь экземпляров. Судя по фото, работы по сращению двух кузовов выполнены действительно профессионально — незаметно ни искажений пропорций, ни стыков.
Вместе с передней частью Silver Shadow универсал получил аутентичную головную оптику, новый капот и классическую решётку радиатора, на которую тюнеры водрузили фирменную статуэтку Spirit of Ecstasy. Корма универсала снабжена фонарями от Rolls-Royce и шильдиком Shooting Brake.
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Универсал выкрашен в сочетание серебристого и ярко-красного, хотя продавец отмечает, что местами лакокрасочное покрытие уже потрескалось. Интерьер в целом сохранён штатным, за исключением рулевого колеса, передних сидений и деревянных накладок на панели; утверждается, что они выполнены из клёна. В комплектацию автомобиля включены электростеклоподъёмники, кондиционер и CD-чейнджер.
Пробег необычной машины — чуть более 110 тысяч километров, при этом последние три года автомобиль стоял без движения. Гибрид Rolls-Royce и Ford укомплектован восьмицилиндровым мотором объёмом 6,5 литра, на заводских вариантах Ford Country Squire этот мотор развивал до 260 л.с. и 542 Нм крутящего момента.
За автомобиль сейчас предлагают всего 15 тысяч долларов (1,08 миллиона рублей).
За автомобиль сейчас предлагают всего 15 тысяч долларов (1,08 миллиона рублей).
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