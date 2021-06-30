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Необычный универсал Ford 1971 года с лицом Rolls-Royce по-прежнему выглядит забавно

Необычный универсал Ford 1971 года с лицом Rolls-Royce по-прежнему выглядит забавно (21 фото)

Автор:
30 июня 2021 11:58
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls-Royce   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   универсал   
129
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Уникальный Ford Country Squire 1971 года с передней частью Rolls-Royce Silver Shadow выставлен на продажу в Соединенных Штатах. Таких автомобилей на свете существует лишь восемь штук.
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Метки: Rolls-Royce   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   универсал   
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