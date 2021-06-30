Необычный универсал Ford 1971 года с лицом Rolls-Royce по-прежнему выглядит забавно

Пробег необычной машины — чуть более 110 тысяч километров, при этом последние три года автомобиль стоял без движения. Гибрид Rolls-Royce и Ford укомплектован восьми­цилиндровым мотором объёмом 6,5 литра, на заводских вариантах Ford Country Squire этот мотор развивал до 260 л.с. и 542 Нм крутящего момента.



За автомобиль сейчас предлагают всего 15 тысяч долларов (1,08 миллиона рублей).