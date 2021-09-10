Собранный вручную болид с 27-литровым двигателем Rolls-Royce от танка

387
15
1
Если ваш вкус склоняется к кастомным длинным автомобилям с массивными двигателеми, то 27-литровый V12 Special - это ваш выбор! Он оснащен двигателем Rolls-Royce Meteor, снятым с танка Centurion британской армии.
Старейший в мире аукционный дом Bonhams выставил на торги уникальный автомобиль — гоночный болид в ретро-стиле с самым крупным в мире мотором среди легковых автомобилей. Чтобы вы понимали масштабы: агрегат был позаимствован у старого танка. За необычную машину хотят выручить 170-230 тысяч евро (14,7-19,9 миллиона рублей).
Гоночный болид, выставленный на аукционе, называется Meteor 27-litre V12 Special. Он был построен в 2001 году. В основе конструкции лежит трубчатая стальная рама, на которую надет алюминиевый кузов в стиле болидов 30-40-х годов. Часть деталей взяли от Jaguar XJ12: например, автоматическую коробку передач, усилитель руля и дисковые тормоза.
Главная особенность этого автомобиля — это его силовая установка. Как было сказано выше, двигатель здесь стоит самый большой из всех, которые когда-либо устанавливались на легковые машины. И не просто большой, а по-настоящему огромный 27-литровый V12 Rolls-Royce Meteor, который был позаимствован у старого британского танка Centurion. Мотор выдает 631 лошадиную силу и рекордные 1965 Нм крутящего момента.
Сколько весит агрегат, доподлинно неизвестно. Но общая масса автомобиля составила солидные 2,2 тонны. Впрочем, мощности мотора хватает на то, чтобы разогнать этого тяжеловеса до 328 километров в час. Правда, в данном случае ограничителем скорости являются шины — винтажные и узкие, не рассчитанные на что-то большее, чем 220 километров в час.
Стоит ли говорить, что аппетит у такого монстра просто гигантский? Средний расход топлива на сто километров составляет в лучшем случае 28,2 литра. А порой этот показатель достигает и 56,5 литра. Поэтому бензобак здесь стоит не менее впечатляющих размеров, чем мотор — 113-литровый. Хотя, даже его, как правило, надолго не хватает.
Добавим, что на стоимости автомобиля сказался еще один фактор — его медийная популярность. Meteor 27-litre V12 Special неоднократно становился участником различных ретро-фестивалей, а также снимался в шоу на Discovery.
Источник:
Ссылки по теме:
- Гоночный автомобиль Ford Falcon 1964 года выпуска Роуэна Аткинсона
- Замаскированный «Мустанг»: Ford Focus 2003 года с задним приводом и 5,0-литровым V8
- В Италии продают эксклюзивный универсал Rolls-Royce Silver Seraph с душем для собаки
- Искусства ради: 2,3 миллиона долларов за старый универсал Ford LTD
- Ford Mustang 1969 года ищет нового владельца после 40 лет простоя
11
Понравилось11
Новости партнёров
Только запасная канистра должна быть всегда с собой