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Собранный вручную болид с 27-литровым двигателем Rolls-Royce от танка

Собранный вручную болид с 27-литровым двигателем Rolls-Royce от танка (15 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 14:01
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Rolls Royce   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   универсал   
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Если ваш вкус склоняется к кастомным длинным автомобилям с массивными двигателеми, то 27-литровый V12 Special - это ваш выбор! Он оснащен двигателем Rolls-Royce Meteor, снятым с танка Centurion британской армии.

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Метки: Ford   Rolls Royce   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   универсал   
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6  комментариев
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455
Mowgley 2 часа назад
Круто, спору нет.
Только запасная канистра должна быть всегда с собой

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262
Cаня 39 минут назад
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28k
Snork Snorkoff Час назад
Думаю коробка не в состоянии переварить такой момент, потому и стоят уходящие в букс узкие шины, которые по факту спасают трансмиссию.
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