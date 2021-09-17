Этот старенький Ford Mustang стоит в пять раз дороже нового

Этот безупречный Ford Mustang 1993 года выпуска с минимальным пробегом и оригинальной защитной пленкой, все еще накинутой на сиденья, недавно был продан за 132 000 долларов США, что в пять раз больше стоимости нового автомобиля. Причина? Это специальная серия SVT Cobra R.

0 Источник: Это поколение подошло к концу выпуска в сентябре 1993 года, и только 107 автомобилей были оснащены спецификацией SVT Cobra R. Этот конкретный образец занял 7-е место в партии.

0 Источник:

0 Источник: Пятилитровый V8 под капотом развивал 238 л.с. и 386 Нм крутящего момента. Cobra R дополнительно отличался производительными тормозами, улучшенным охлаждением, измененным рулевым управлением и модернизированной подвеской с компонентами Koni. Чтобы уменьшить вес, у него не было задних сидений, кондиционера и аудиосистемы.

0 Источник: Этот автомобиль дополнительно получил пакет Competition, который включал 17-дюймовые колеса. Данный экземпляр выпуска 1993 года имеет пробег менее 80 километров.

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Этот безупречный Ford Mustang 1993 года выпуска с минимальным пробегом и оригинальной защитной пленкой, все еще накинутой на сиденья, недавно был продан за 132 000 долларов США, что в пять раз больше стоимости нового автомобиля. Причина? Это специальная серия SVT Cobra R. 2021-09-17T09:15:42+03:00

Этот безупречный Ford Mustang 1993 года выпуска с минимальным пробегом и оригинальной защитной пленкой, все еще накинутой на сиденья, недавно был продан за 132 000 долларов США, что в пять раз больше стоимости нового автомобиля. Причина? Это специальная серия SVT Cobra R. 2021-09-17T09:15:42+03:00

Этот безупречный Ford Mustang 1993 года выпуска с минимальным пробегом и оригинальной защитной пленкой, все еще накинутой на сиденья, недавно был продан за 132 000 долларов США, что в пять раз больше стоимости нового автомобиля. Причина? Это специальная серия SVT Cobra R. 2021-09-17T09:15:42+03:00

Этот безупречный Ford Mustang 1993 года выпуска с минимальным пробегом и оригинальной защитной пленкой, все еще накинутой на сиденья, недавно был продан за 132 000 долларов США, что в пять раз больше стоимости нового автомобиля. Причина? Это специальная серия SVT Cobra R. 2021-09-17T09:15:42+03:00