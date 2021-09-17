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Этот старенький Ford Mustang стоит в пять раз дороже нового

Этот старенький Ford Mustang стоит в пять раз дороже нового (31 фото + 5 видео)

Автор:
17 сентября 2021 09:15
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Rolls Royce   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   универсал   
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Этот безупречный Ford Mustang 1993 года выпуска с минимальным пробегом и оригинальной защитной пленкой, все еще накинутой на сиденья, недавно был продан за 132 000 долларов США, что в пять раз больше стоимости нового автомобиля. Причина? Это специальная серия SVT Cobra R.

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Метки: Ford   Rolls Royce   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   универсал   
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6  комментариев
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63k
Доктор Джонс 3 часа назад
Сиденья в пленке, а все сальники - дубовые...
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6k
dikijjim 20 минут назад
выглядит как грошовая купеха фордина,но звучит как булькающий хищник за звук двигателя крепкая 10)
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5k
Чётенький 21 минуту назад
Некрофилия
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4k
Mike Snow Полчаса назад
едешь такой на восьмилитровом V8 весь такой крутой, я тебя на спокойнячке обгоняет двухлитровая БМВ тройка
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12k
Вася 2 часа назад
выглядит как "эскорт" 85го года заряженый
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