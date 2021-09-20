FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8431 пост • 742 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Самодельный "суперкар" сделанный писателем-фантастом: уникальную машину выставили на аукцион

Самодельный "суперкар" сделанный писателем-фантастом: уникальную машину выставили на аукцион (15 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2021 08:45
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Rolls Royce   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   универсал   
334
15
1
Мне нравятся разные самодельные машины. Начиная от самых простых, неказистых, собранных сельскими мужиками из того что было под рукой, до настоящих шедевров, ничем не уступавших серийным машинам, а порой и превосходивших их по многим параметрам. Одной из таких и посвящается этот выпуск.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ford   Rolls Royce   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   универсал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Ваня 4 часа назад
так себе, но достойна уважения...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
778
vasilykopkov 3 часа назад
Уродец конечно, салон совсем кустарный, но для самоделки - круто...
В передаче "Это вы можете" представляли гораздо более интересные, с точки зрения дизайна, самоделки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Бакар 3 часа назад
Такое впечатление, что эта машина переболела рахитом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
MihailoSerbiya 3 часа назад
Мусор какойто...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Крутой Ford F-150 Raptor от Shelby, выпущенный в количестве 250 штук Крутой Ford F-150 Raptor от Shelby, выпущенный в количестве 250 штук Необычный универсал Ford 1971 года с лицом Rolls-Royce по-прежнему выглядит забавно Необычный универсал Ford 1971 года с лицом Rolls-Royce по-прежнему выглядит забавно Этот старенький Ford Mustang стоит в пять раз дороже нового Этот старенький Ford Mustang стоит в пять раз дороже нового Iso Rivolta GT Zagato — итальянский дизайн и V8 от Корвета Iso Rivolta GT Zagato — итальянский дизайн и V8 от Корвета Собранный вручную болид с 27-литровым двигателем Rolls-Royce от танка Собранный вручную болид с 27-литровым двигателем Rolls-Royce от танка
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

344212



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 жизненных подсказок-шпаргалок, которые сделают вас эрудитом
40
143
20 жизненных подсказок-шпаргалок, которые сделают вас эрудитом
12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма
1
50
12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма
Набирающие популярность в сообществах
Китайский активист рассказал о происхождении коронавируса в Ухане
0
42
Китайский активист рассказал о происхождении коронавируса в Ухане
Peugeot 505 Pick-Up — легковой пикап
0
0
Peugeot 505 Pick-Up — легковой пикап
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что я делаю? Как я живу?
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#картинки#факты#gif#позитив#новости#прикол#искусство#ynews
#Юмор#люди#фотографии#животные#приколы#прикольные#автомобили#милота#интересное
#подборка#СССР#история#фото#Россия#Разное#выборы#прошлое#страна

На что жалуетесь?

Вернуться