Самодельный "суперкар" сделанный писателем-фантастом: уникальную машину выставили на аукцион

Салон больше напоминает кабину самолёта, чем автомобиль, но мы же помним, что с авиацией Инг был «на ты», чему тут удивляться. Состояние конечно так себе, но покажите мне другую машину, которой за 50, у которой салон был бы идеальным без реставрации. Я таких пока не видел.