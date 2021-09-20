Самодельный "суперкар" сделанный писателем-фантастом: уникальную машину выставили на аукцион

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Мне нравятся разные самодельные машины. Начиная от самых простых, неказистых, собранных сельскими мужиками из того что было под рукой, до настоящих шедевров, ничем не уступавших серийным машинам, а порой и превосходивших их по многим параметрам. Одной из таких и посвящается этот выпуск.
Mayan Magnum, именно так называется машина, созданная Дином Чарльзом Ингом в середине шестидесятых годов. Имя Дина Инга возможно знакомо любителям зарубежной фантастики, он написал более 30 романов, но помимо писательского таланта, Инг еще был аэрокосмическим инженером.
Поэтому совсем неудивительно, что его машина больше напоминает капсулу космического корабля из фантастических произведений семидесятых, чем обычный дорожный автомобиль.
Технически же аппарат был вполне приземлённым. Силовой агрегат от Chevrolet Corvair находится в задней части кузова, это оппозитный карбюраторный мотор объемом 2.4 литра и четырёхступенчатая механическая коробка передач.
Мотор с воздушным охлаждением был более лёгким чем его собратья аналогичного объема и мощности, а еще он был очень дешевым. У Chevrolet Corvair в шестидесятых были сложные времена, владельцы избавлялись от машин, продавая из буквально за копейки любому желающему.
Подвеска, тормоза и рулевое использованы от Porsche 356 и Volkswagen Käfer (Жук). Компоновка этих машин тоже была заднемоторной, поэтому никаких проблем с адаптацией их в конструкцию самоделки не возникало.
Но самое интересное здесь безусловно – кузов. Построен он на пространственной раме. Передняя и задняя часть сделаны в виде цельных деталей, в салон ведут две подъемных двери. Возможно Дин сделал их под впечатлением от легендарного Mercedes-Benz W194 300SL "gull-wing".
Кузовные панели сделаны из стеклопластика с алюминиевыми усилителями. Компромиссное решение, поскольку делать кузов из чистого алюминия дорого и сложно, а сделанный чисто из стеклопластика он не обладал бы достаточной прочностью. Учитывая размеры кузовных панелей всё это просто ходило бы ходуном. Впрочем, кажется мне, проблем с герметичностью хватает там с избытком.
Салон больше напоминает кабину самолёта, чем автомобиль, но мы же помним, что с авиацией Инг был «на ты», чему тут удивляться. Состояние конечно так себе, но покажите мне другую машину, которой за 50, у которой салон был бы идеальным без реставрации. Я таких пока не видел.
Такой машине сложно остаться незамеченной на дорогах общего пользования. Как только самоделка на них выехала, сразу же привлекла к себе внимание не только простых зевак и автолюбителей, но и автомобильных журналистов. Даже инженерам стало интересно, как там всё устроено. В 1968 году журнал Road & Track посвящает уникальной машине огромную статью на четыре страницы.
Недавно самоделку выставили на аукцион, максимальная ставка была $11750 но порог цены не достигнут.
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