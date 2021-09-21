Нереальная находка: Toyota Land Cruiser FJ40 1974 года сохранился в превосходном состоянии

Toyota Land Cruiser FJ40 выпускали с 1960 по 1984 год. Внедорожник стал третьим поколением одной из самых легендарных серий. «Сороковая» модель FJ40 стала первым внедорожником компании с собственным дизайном. В данном автомобиле инженерам удалось совместить сверхпроходимую, функциональную и в то же время стильную машину. По словам продавца, он обнаружил данный экземпляр возле частного дома. Раритетный внедорожник настолько ему понравился, что он обратился к владельцу, с просьбой продать ему автомобиль. Получив отказ, он решил, что сделка не состоится, однако после смерти предыдущего хозяина, мужчине позвонили родственники, сообщив, что Land Cruiser доступен к покупке.