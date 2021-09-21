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Нереальная находка: Toyota Land Cruiser FJ40 1974 года сохранился в превосходном состоянии

Нереальная находка: Toyota Land Cruiser FJ40 1974 года сохранился в превосходном состоянии (16 фото)

Автор:
21 сентября 2021 14:10
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota Land Cruiser   авто   автомир   автомобили   олдтаймер ретро авто   
504
16
Этот Toyota Land Cruiser 1974 года - практически капсула времени, но не по типичным причинам идеальной сохранности. Первый владелец оборудовал этот Land Cruiser для бездорожья и был членом активного сообщества любителей оффроуда в долине Коачелла в Южной Калифорнии.
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Метки: Toyota Land Cruiser   авто   автомир   автомобили   олдтаймер ретро авто   
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Сергей Час назад
А V-образный мотор-то где?
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Sam Час назад
4,2-литровый двигатель V6
Неправда ваша, там 2F, рядная шестёрка, на фотке же видно, что не V образный
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