Нереальная находка: Toyota Land Cruiser FJ40 1974 года сохранился в превосходном состоянии

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Этот Toyota Land Cruiser 1974 года - практически капсула времени, но не по типичным причинам идеальной сохранности. Первый владелец оборудовал этот Land Cruiser для бездорожья и был членом активного сообщества любителей оффроуда в долине Коачелла в Южной Калифорнии.
Местный житель, прогуливаясь по улицам, обнаружил превосходно сохранившийся Toyota Land Cruiser серии FJ40 образца 1974 года. Раритетный внедорожник настолько впечатлил мужчину, что он сразу же сделал хозяевам предложение о покупке. Однако владелец автомобиля незамедлительно ответил отказом.
Toyota Land Cruiser FJ40 выпускали с 1960 по 1984 год. Внедорожник стал третьим поколением одной из самых легендарных серий. «Сороковая» модель FJ40 стала первым внедорожником компании с собственным дизайном. В данном автомобиле инженерам удалось совместить сверхпроходимую, функциональную и в то же время стильную машину. По словам продавца, он обнаружил данный экземпляр возле частного дома. Раритетный внедорожник настолько ему понравился, что он обратился к владельцу, с просьбой продать ему автомобиль. Получив отказ, он решил, что сделка не состоится, однако после смерти предыдущего хозяина, мужчине позвонили родственники, сообщив, что Land Cruiser доступен к покупке.
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Раритетный внедорожник сохранил заводское лакокрасочное покрытие зеленого цвета, которое местами потускнело из-за регулярной эксплуатации. Land Cruiser сохранил калифорнийские номерные знаки старого образца, а также раритетные наклейки на бампере из прошлого столетия. Кроме того, автомобиль прошел ряд технических модификаций, в ходе которых «Крузак» оборудовали модернизированными колесными дисками с внедорожными покрышками, расширителями задних крыльев, лебедкой, а также противотуманными фарами, дополнительной дугой безопасности и доработанной подвеской с двумя амортизаторами.
Интерьер раритетного внедорожника сохранился практически в первозданном виде. Исключение составляет лишь современная кожаная обивка сидений и новая мягкая крыша. Вся приборная панель, а также технические узлы сохранились с завода и пребывают в идеальном состоянии. В движение Land Cruiser FJ40 приводит 4,2-литровый двигатель, отдача которого составляет 135 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работают четырехступенчатая «механика» и раздаточная коробка передач. Пробег 47-летнего Land Cruiser, а также ориентировочная стоимость пока не разглашаются.
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Неправда ваша, там 2F, рядная шестёрка, на фотке же видно, что не V образный