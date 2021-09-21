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Опубилковано видео массового ДТП произошедшего 11 июня 2021 года на трассе Чайковский-Воткинск. Виновником стал водитель ВАЗ с прицепом, он протаранил остановившийся для поворота хэтчбек Chery и вытолкнул его под встречный грузовик.
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Последствия ДТП
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Стоишь ждешь поворота и не решаешься? Руль прямо, именно с целью не улететь куда-нибудь в случае аварии. А так один зевака и один неуч смогли попортить жизнь и водителю грузовика.
Но лично мне кажется, тут вообще без вариантов было. Хоть куда руль выкрути, хоть прямо, а удар сзади был вскользь, поэтому его все равно бы развернуло...
Просто не повезло.