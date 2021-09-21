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Авария дня. Замес на трассе в Удмуртии

Авария дня. Замес на трассе в Удмуртии (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 сентября 2021 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   
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Опубилковано видео массового ДТП произошедшего 11 июня 2021 года на трассе Чайковский-Воткинск. Виновником стал водитель ВАЗ с прицепом, он протаранил остановившийся для поворота хэтчбек Chery и вытолкнул его под встречный грузовик.
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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   
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9  комментариев
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3k
Максим 3 часа назад
Не надо выкручивать руль в ожидании маневра, так раньше учили в школе. Сейчас нет?
Стоишь ждешь поворота и не решаешься? Руль прямо, именно с целью не улететь куда-нибудь в случае аварии. А так один зевака и один неуч смогли попортить жизнь и водителю грузовика.
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21k
Inter 18 минут назад
он еще и с прицепом был????
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17k
sanchesS80 3 часа назад
Не надо было красненькому торчать на дороге и ждать. Перед грузовиком мне кажется никого не было. Опасно это, дибилов много.
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