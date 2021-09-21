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На пересечении улиц Ленина и Карла-Маркса 31-летняя женщина за рулем Mazda 6 столкнулась с Subaru Impreza, под управлением 24-летнего парня. Трамы получили 3 человека.
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Оба водителя, а также пассажирка Subaru, получили ушибы и другие травмы, не угрожающие жизни.
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Нужно было штурвал полностью на себя , полный форсаж и закрылки выпускать!Перелетел бы!