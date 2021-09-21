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Авария дня. Ночное столкновение в центре Иркутска

Авария дня. Ночное столкновение в центре Иркутска (5 фото + 2 видео)

Автор:
21 сентября 2021 10:37
Сообщество : Аварии
Метки: Subaru   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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На пересечении улиц Ленина и Карла-Маркса 31-летняя женщина за рулем Mazda 6 столкнулась с Subaru Impreza, под управлением 24-летнего парня. Трамы получили 3 человека.
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Метки: Subaru   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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2  комментария
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59k
Нанук Паналык 44 минуты назад
Неопытный пилот на субарике...
Нужно было штурвал полностью на себя , полный форсаж и закрылки выпускать!Перелетел бы!
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4k
Stas 16 минут назад
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Johnny

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