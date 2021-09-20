При попытке припарковаться пьяный москвич разбил семь авто

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Виновника массового побоища с трудом вытащили из машины. На ногах этот горе-водитель стоять не смог, и его уложили на травку.
Для некоторых москвичей утро сегодняшнего дня началось с ДТП, когда их стоящие около домов в Печатниках машины оказались разбиты пьяным водителем, пытавшимся припарковаться. На видео, появившемся в Сети, можно заметить, как автомобилиста, который вписался в каршеринговое авто, пытаются вытащить из салона.
В Телеграм-канале "Госавтоинспекция Москвы" сообщается, что "в результате проведённой процедуры освидетельствования, было установлено: 27-летний нарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения." В отношении нетрезвого мужчины составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Сотрудники Госавтоинспекции оформили протоколы всех ДТП и теперь просят водителей, которых не было на месте в момент этой массовой аварии, получить документы для предоставления в страховую компанию.
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