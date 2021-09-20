При попытке припарковаться пьяный москвич разбил семь авто

В Телеграм-канале "Госавтоинспекция Москвы" сообщается, что "в результате проведённой процедуры освидетельствования, было установлено: 27-летний нарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения." В отношении нетрезвого мужчины составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Сотрудники Госавтоинспекции оформили протоколы всех ДТП и теперь просят водителей, которых не было на месте в момент этой массовой аварии, получить документы для предоставления в страховую компанию.

2021-09-20T18:00:27+03:00