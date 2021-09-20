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При попытке припарковаться пьяный москвич разбил семь авто

При попытке припарковаться пьяный москвич разбил семь авто (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2021 18:00
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   Печатники   авария   авто   видео   водитель   дтп   
835
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Виновника массового побоища с трудом вытащили из машины. На ногах этот горе-водитель стоять не смог, и его уложили на травку.

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Метки: Москва   Печатники   авария   авто   видео   водитель   дтп   
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7  комментариев
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12k
Великий Кормчий 39 минут назад
Для адептов ветикальной съёмки - отдельный котёл в аду.
Для адептов несвоевременной - два.
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
Может это какой-то вирус? Всякие отмороженные то в России, то в Казахстане расстреливают кого попало, такие вот отморозки чудят. Вна Украине с ума сходят и чудят кроваво...Прям какая-то нейроинфекция, вроде разновидности бешенства. Шучу, кончено. Но...
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4k
tamin 41 минуту назад
О влетела тварюга. Ненавижу пьяных за рулем.
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37k
Олег Час назад
Лишение, 30 тыс штрафа и страховая всё возместит. А если реально посадили-бы на годик с конфискацией авто.
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74
Киса Кацман Олег 51 минуту назад
Сомневаюсь, что там страховка "безлимитная"
Погасят немного, а остальную разницу - из кармана алкоты.
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