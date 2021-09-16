Универсал BMW M3 уничтожен полицией Великобритании, поскольку был построен из деталей от краденных автомобилей

Как пояснил полицейский графства Уэст-Мидлендс в ролике на YouTube, мотор достался автомобилю от одной M3, а ходовая часть – от другой. Об угоне первой стало известно в марте 2018 года, а вторую выкрали прямо из автосалона в сентябре 2019 года. «Донорами» кузова и панорамной крыши стали два обычных универсала 3-Series. При этом создатель пятидверки сточил все таблички с VIN-номерами.



Стражи порядка признали, что самоделка получилась внешне неплохой, однако под слоем красивой краски скрывалась ненадежная конструкция, которая подвергала риску как самого водителя, так и окружающих. В результате опасную BMW отправили на утилизацию.