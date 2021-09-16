Универсал BMW M3 уничтожен полицией Великобритании, поскольку был построен из деталей от краденных автомобилей

139
2
1
Ярко-зеленый BMW M3 Touring утилизирован полицией Великобритании после того, как было обнаружено, что он построен из запчастей от различных угнанных BMW.
Сама BMW выпускала «эмки» только в кузовах седан и купе. Хозяин конфискованной машины решил не ждать и превратил обычную «пятидверку» 3 серии в M-версию своими руками, используя детали угнанных машин.
Полицейские заподозрили неладное, когда проверили номер автомобиля. Оказалось, что он зарегистрирован на дизельную BMW 3-Series, хотя машина оборудована бензиновым мотором от M3. Дальнейшая проверка показала, что универсал собран из деталей по крайней мере четырех моделей 3 серии, две из которых – объявленные в розыск M3.
Полицейские заподозрили неладное, когда проверили номер автомобиля. Оказалось, что он зарегистрирован на дизельную BMW 3-Series, хотя машина оборудована бензиновым мотором от M3. Дальнейшая проверка показала, что универсал собран из деталей по крайней мере четырех моделей 3 серии, две из которых – объявленные в розыск M3.
Как пояснил полицейский графства Уэст-Мидлендс в ролике на YouTube, мотор достался автомобилю от одной M3, а ходовая часть – от другой. Об угоне первой стало известно в марте 2018 года, а вторую выкрали прямо из автосалона в сентябре 2019 года. «Донорами» кузова и панорамной крыши стали два обычных универсала 3-Series. При этом создатель пятидверки сточил все таблички с VIN-номерами.
Стражи порядка признали, что самоделка получилась внешне неплохой, однако под слоем красивой краски скрывалась ненадежная конструкция, которая подвергала риску как самого водителя, так и окружающих. В результате опасную BMW отправили на утилизацию.
Стражи порядка признали, что самоделка получилась внешне неплохой, однако под слоем красивой краски скрывалась ненадежная конструкция, которая подвергала риску как самого водителя, так и окружающих. В результате опасную BMW отправили на утилизацию.
Источник:
Ссылки по теме:
- BMW M5 Touring E34 — Эпичный вариант семейного автомобиля
- Прародитель больших ноздрей: секретный концепт BMW середины 1990-х годов
- Самая большая частная коллекция BMW с очень редкими экземплярами, построенными немецкой компанией
- В Германии построили необычный кабриолет BMW 328i — это мэшап E36 и E46
- Редкая Alpina B12 1998 года поступила в продажу, и она просто идеальна
14
Понравилось14
Новости партнёров