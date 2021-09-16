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Универсал BMW M3 уничтожен полицией Великобритании, поскольку был построен из деталей от краденных автомобилей

Универсал BMW M3 уничтожен полицией Великобритании, поскольку был построен из деталей от краденных автомобилей (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   англия   великобритания   утилизация   
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Ярко-зеленый BMW M3 Touring утилизирован полицией Великобритании после того, как было обнаружено, что он построен из запчастей от различных угнанных BMW.

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Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   англия   великобритания   утилизация   
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2  комментария
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Петр 9 минут назад
Прям вспомнился фильм "угнать за 60 секунд", где подобный аппарат - убийца плющил машинки.
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Шурман 52 минуты назад
Вот за это спасибо , честно говорю спасибо , мою машину разули после 100 км пробега , сняли пол салона а он был весь м . Восстановление еще месяц , судился с страховкой еще год , потерял много времени . Молодцы ребята
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