Стильный 55-летний тюнингованный BMW 2002

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За 15 500 долларов США можно купить более мощный автомобиль, чем этот BMW 2002, который в настоящее время предлагается на Bring a Trailer, но вам будет трудно найти более элегантный и стильный кузов.
Согласно описанию объявления, классическое купе сошло с конвейера в 1974 году и добралось до своего нынешнего владельца в 2001 году. Примерно в то же время он получил пересадку двигателя от аналогичной модели: 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель M10 с механическим впрыском. Заменили распределительный вал на модель Korman K300 с двумя клапанами и пружинами, установили выпускной коллектор Stahl и собрали новую впускную систему.
Снаружи рестомод имеет несколько противоречивый сплиттер в передней части и задний спойлер из стеклопластика. Особенности интерьера включают спортивное рулевое колесо и сиденья Recaro. Тормоза и подвеска получили обновления, а 13-дюймовые колеса Mahle красиво дополняют образ.
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Метки: BMW BMW 2002 авто автомир автомобили олдтаймер ретро авто
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