Стильный 55-летний тюнингованный BMW 2002

Согласно описанию объявления, классическое купе сошло с конвейера в 1974 году и добралось до своего нынешнего владельца в 2001 году. Примерно в то же время он получил пересадку двигателя от аналогичной модели: 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель M10 с механическим впрыском. Заменили распределительный вал на модель Korman K300 с двумя клапанами и пружинами, установили выпускной коллектор Stahl и собрали новую впускную систему.