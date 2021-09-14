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Italdesign BMW Nazca — ультра-редкий концептуальный автомобиль

Italdesign BMW Nazca — ультра-редкий концептуальный автомобиль (8 фото)

Автор:
14 сентября 2021 09:03
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   BMW Nazca   Italdesign   авто   автомир   автомобили   спорткар   суперкар   
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История компании BMW пропитана автоспортом: баварские машины (или, как минимум, моторы) побеждали в Формуле‑1, в чемпионате мира по ралли, в DTM, в WTCC, в Ле-Мане, в Милле-Милья… Компания стала одной из первых, кто создал автоспортивное подразделение под своей крышей. Уж с такими вводными суперкаров в Мюнхене должно быть выше крыши, но нет.
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Метки: BMW   BMW Nazca   Italdesign   авто   автомир   автомобили   спорткар   суперкар   
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