Italdesign BMW Nazca — ультра-редкий концептуальный автомобиль

86
8
История компании BMW пропитана автоспортом: баварские машины (или, как минимум, моторы) побеждали в Формуле‑1, в чемпионате мира по ралли, в DTM, в WTCC, в Ле-Мане, в Милле-Милья… Компания стала одной из первых, кто создал автоспортивное подразделение под своей крышей. Уж с такими вводными суперкаров в Мюнхене должно быть выше крыши, но нет.
За более чем столетнюю историю у BMW был всего один серийный суперкар — М1. Среднемоторное купе выпускалось с 1978 по 1981 год, разойдясь скромным тиражом в 453 экземпляра. Но существовала и ещё одна машина — концепт Italdesign BMW Nazca, изготовленный в четырёх экземплярах, но так и не переродившийся в серийную модель.
История этого автомобиля началась в конце 1980‑х. Фабрицио, сын главы Italdesign Джорджетто Джуджаро, хотел попробовать свои силы в автомобильном дизайне и нарисовал силуэт стремительного купе, которое так и напрашивалось на воплощение «в металле». Проект казался действительно зрелым, поэтому студия Italdesign начала подыскивать компанию-партнёра, которая помогла бы с тестированием аэродинамики и поставкой подобающей начинки. Своё содействие предложила компания BMW: баварцы не только предоставили Italdesign свою аэродинамическую трубу и ряд компонентов от других машин (включая 12-цилиндровый 300-сильный двигатель от BMW 850i), но и разрешили использовать свои эмблемы и фирменные «ноздри».
×
Так на Токийском автосалоне 1991 года дебютировал концепт Italdesign BMW Nazca M12 — уникальное, но полностью работоспособное купе с 12-цилиндровым мотором. Автомобиль, который теоретически мог разогнаться до 290 километров в час. Благодаря многочисленным испытаниям в аэродинамической трубе концепт обладал не только гармоничным силуэтом, но и мизерным по тем временам коэффициентом лобового сопротивления (0,26).
Впоследствии у М12 появились два младших брата — Nazca C2 с несколько изменённым передком и V12 от Alpina (эту машину вы могли видеть в игре Need For Speed 2), а также открытый вариант Nazca C2 Spider с 5,6-литровым двигателем от BMW 850CSi. Кроме того, в 1993 году по спецзаказу султана Брунея был изготовлен второй экземпляр Nazca М12, который получил мотор от Alpina B12 5.7 (Е31) — в 2011 году эту машину продавали за 725 тысяч евро.
Что касается оригинального концепта Nazca М12, то он всё это время находился в семье Джуджаро и сейчас является автомобилем выходного дня для Фабрицио. Дизайнер старается, чтобы у его детища была полноценная жизнь — он регулярно выгуливает М12 по выходным и вывозит на различные конкурсы элегантности. И, судя по свежим фотографиям, Nazca М12 выглядит так же очаровательно и свежо, как и 30 лет назад.
Источник:
Ссылки по теме:
- Безупречный McLaren F1 с минимальным пробегом будет продан более чем за 15 миллионов долларов
- F1 за полтора миллиарда рублей: самый дорогой когда-либо проданный дорожный автомобиль McLaren
- Идеальный Ferrari 328 GTS, который за 32 года проехал всего 375 километров
- Один из 32: редчайший Bugatti EB110 Super Sport выставили на продажу
- Эффектный желтый Porsche 918 Spyder с минимальным пробегом поступил в продажу
12
Понравилось12
Новости партнёров