Экскаваторщик загрустил от низкой зарплаты и уничтожил 5 грузовиков

Теперь-то уж точно на повышение пойдет.
Не раз было доказано, что экскаваторщиков лучше не обманывать и не злить, ведь им есть, чем ответить. Но необучаемое руководство продолжает наступать на одни и те же
ковши грабли. На юго-востоке Турции на угольной шахте Ширнак один из водителей экскаватора так расстроился, что ему заплатили меньше обещанного, что запрыгнул в машину и показательно смял ковшом кабины пяти самосвалам.
Источник:
Людей при погроме в кабинах грузовиков не было, так что никто не пострадал. Как сообщает турецкое издание HaberTurk, владельцем грузовиков и начальником, задержавшим зарплаты работникам, был дядя разъяренного водителя экскаватора. По предварительным данным, ущерб от погрома составил около миллиона долларов - очевидно, на видео попали не все проделки "мстителя с ковшом". Как там после случившегося обстоят дела с зарплатой, увы, не сообщается.
Источник:
- В Ленинградской области на припаркованную у подъезда "Ладу" сбросили унитаз
- Немецкий экскаваторщик разгромил новостройку из-за долгов по зарплате
- Авария дня. Самосвал снес надземный переход в Ленинградской области
- Омич облил зеленкой управляющую кафе из-за невыплаченной зарплаты
- Мужчине не понравилось, как припаркован автомобиль и он выгулял на нем свою собаку
Понравилось41
Вот и потом иди и нанимай на работу родственников.