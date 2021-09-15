Экскаваторщик загрустил от низкой зарплаты и уничтожил 5 грузовиков

Не раз было доказано, что экскаваторщиков лучше не обманывать и не злить, ведь им есть, чем ответить. Но необучаемое руководство продолжает наступать на одни и те же ковши грабли. На юго-востоке Турции на угольной шахте Ширнак один из водителей экскаватора так расстроился, что ему заплатили меньше обещанного, что запрыгнул в машину и показательно смял ковшом кабины пяти самосвалам.