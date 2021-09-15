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Экскаваторщик загрустил от низкой зарплаты и уничтожил 5 грузовиков

Экскаваторщик загрустил от низкой зарплаты и уничтожил 5 грузовиков (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 12:19
Сообщество : Автомир
Метки: Турция   видео   грузовики   зарплата   месть   погром   экскаватор   
1956
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Теперь-то уж точно на повышение пойдет.

Не раз было доказано, что экскаваторщиков лучше не обманывать и не злить, ведь им есть, чем ответить. Но необучаемое руководство продолжает наступать на одни и те же ковши грабли. На юго-востоке Турции на угольной шахте Ширнак один из водителей экскаватора так расстроился, что ему заплатили меньше обещанного, что запрыгнул в машину и показательно смял ковшом кабины пяти самосвалам.

Людей при погроме в кабинах грузовиков не было, так что никто не пострадал. Как сообщает турецкое издание HaberTurk, владельцем грузовиков и начальником, задержавшим зарплаты работникам, был дядя разъяренного водителя экскаватора. По предварительным данным, ущерб от погрома составил около миллиона долларов - очевидно, на видео попали не все проделки "мстителя с ковшом". Как там после случившегося обстоят дела с зарплатой, увы, не сообщается.

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Метки: Турция   видео   грузовики   зарплата   месть   погром   экскаватор   
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10  комментариев
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1k
Вадим 2 часа назад
Теперь у экскаваторщика кроме низкой зарплаты ещё высокие долги.
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mr.Poher Минуту назад
Нагрустил себе нищеты и долгов лет на двадцать. А теперь и на работу его куй кто возьмёт.
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11k
Типа граф 20 минут назад
Так и да , что то многовато лям баксов за пять помятых кабин , что то ещё разворотил .
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5k
Дмитрий Горчилин 21 минуту назад
Есть мнение, что ему сразу после этого перфоманса устроят повод очень сильно погрустить
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−118
Инженер 23 минуты назад
Блин, его взял на работу дядя.
Вот и потом иди и нанимай на работу родственников.
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710
Сергей Сергеев 46 минут назад
Как гласит русская народная поговорка: за низкую зарплату надо не только не работать, но и немного вредить.
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74
Nane First NameLast Час назад
Экскаваторщиков лучше не злить
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235
vijilante Час назад
Красавчик !
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63k
Viktor 2 часа назад
Теперь он раб!
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