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Внезапная остановка в Санкт-Петербург привела к ДТП

Внезапная остановка в Санкт-Петербург привела к ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 13:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   
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Водитель грузового автомобиля с видеорегистратором стал участником ДТП в Санкт-Петербурге. Он "догнал" внезапно остановившийся внедорожник.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   
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7  комментариев
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7k
Tamdima Час назад
Внезапная остановка мозга у водителя внедорожника!
Мне кажется он подставился
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1k
-(0)_(0)- 16 минут назад
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svarog19692007 Полчаса назад
Ага , проскочил , сзади никого , можно тормозить тапку в пол... :)
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515
Mowgley Полчаса назад
Мицубиши про@бал поворот и встал посреди дороги, а регик, закрыв глаза, по памяти дрочил на Татушек.
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374k
Алексей Час назад
попахивает подставой,причем сильно попахивает
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5k
Bartello Час назад
Регистратор снял - будет тролить.
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