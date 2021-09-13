Внезапная остановка в Санкт-Петербург привела к ДТП

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Водитель грузового автомобиля с видеорегистратором стал участником ДТП в Санкт-Петербурге. Он "догнал" внезапно остановившийся внедорожник.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп проспал торможение
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Мне кажется он подставился