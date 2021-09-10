Недоделанный гонщик WRC отправил встречный автомобиль в кювет

864
1
1
На трассе Тюмень-Омск водитель белого Mitsubishi Lancer с большим антикрылом почувствовал себя гонщиком ралли и вылетел на встречную полосу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Mitsubishi против Opel: ДТП из Екатеринбурга
- Второй день рождения пешехода: лихач едва не сбил мужчину во Владимирской области
- Водитель кроссовера запутался в педалях и въехал в здание автозаправки
- Под Минском пьяный водитель на внедорожнике отправил в кювет грузовик
- Авария дня. Во Владимире произошло ДТП с участием скорой помощи
Метки: Mitsubishi аварии авто авто аварии везение видео дтп лихач
25
Понравилось25
Новости партнёров
Ситуация неоднозначная:
- если бы водитель в соответствии с ПДД не меняя направления движения начал совершать остановку ТС, размазал бы стойку 9 ланса аккурат по центру капота с непредсказуемыми последствиями для себя;
- если бы ланс задел левый бок авто автора видео, скорее всего был бы боковой перевертыш с ещё более непредсказуемыми последствиями;
- итог действия автора видео - только ремонт ходовой и возможно пару вмятин на полу.
Автор, с днём рождения тебя и всех твоих пассажиров!
Странно, непонятно, но это наши реалии.