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Недоделанный гонщик WRC отправил встречный автомобиль в кювет

Недоделанный гонщик WRC отправил встречный автомобиль в кювет (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Mitsubishi   аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   лихач   
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На трассе Тюмень-Омск водитель белого Mitsubishi Lancer с большим антикрылом почувствовал себя гонщиком ралли и вылетел на встречную полосу.

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Метки: Mitsubishi   аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   лихач   
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11  комментариев
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
У.е.б.о.к. на лансере по обочине обгонял.
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8k
GRuslan 14 минут назад
Водитель Мицубиси по хорошему должен возместить ущерб за то что рег не убил его.
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9k
Cornho Час назад
Опять японка головного мозга, типичный случай.
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60
xexex Час назад
Столкновения не было - чинить авто будет сам...
Ситуация неоднозначная:
- если бы водитель в соответствии с ПДД не меняя направления движения начал совершать остановку ТС, размазал бы стойку 9 ланса аккурат по центру капота с непредсказуемыми последствиями для себя;
- если бы ланс задел левый бок авто автора видео, скорее всего был бы боковой перевертыш с ещё более непредсказуемыми последствиями;
- итог действия автора видео - только ремонт ходовой и возможно пару вмятин на полу.
Автор, с днём рождения тебя и всех твоих пассажиров!
Странно, непонятно, но это наши реалии.
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252
Сергій Мазуренко xexex 16 минут назад
да там вырвало все.в бетонку влепился
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Каким-то чудом оголовок водопропускной трубы перескочил. Могло быть всё ещё печальнее.
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786
lashadko 2 часа назад
лучше бы ударил
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