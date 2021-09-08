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В Чебоксарах на Московском проспекте водитель Toyota Land Cruiser Prado отвлекся от дороги и проехал на красный сигнал светофора, подбив две легковушки.
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