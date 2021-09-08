FISHKINET
Сообщество Аварии 4748 постов • 472 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Уверенно на красный свет

Авария дня. Уверенно на красный свет (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 11:37
Сообщество : Аварии
Метки: Land Cruiser   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
823
1
1
В Чебоксарах на Московском проспекте водитель Toyota Land Cruiser Prado отвлекся от дороги и проехал на красный сигнал светофора, подбив две легковушки.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Land Cruiser   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Станислав 2 часа назад
Долбо..б(ка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Гавал 2 часа назад
Опять в телефоне?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Профессия - Родину защищать: как и из чего складывается карьера военного Профессия - Родину защищать: как и из чего складывается карьера военного Авария дня. Родственники утонувшего мальчика устроили серьезное ДТП в Подмосковье Авария дня. Родственники утонувшего мальчика устроили серьезное ДТП в Подмосковье Авария дня. Попытка проезда на запрещающий сигнал светофора в Оренбургской области Авария дня. Попытка проезда на запрещающий сигнал светофора в Оренбургской области Авария дня. «Mercedes» протаранил «Ниву» во Владимире Авария дня. «Mercedes» протаранил «Ниву» во Владимире Авария дня. В Екатеринбурге водитель Subaru устроил ДТП с четырьмя пострадавшими Авария дня. В Екатеринбурге водитель Subaru устроил ДТП с четырьмя пострадавшими Авария дня. В Петербурге водитель минивэна проехал на "красный" и сбил группу пешеходов Авария дня. В Петербурге водитель минивэна проехал на "красный" и сбил группу пешеходов
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1796990



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 слов, которые мы часто пишем неправильно, выставляя себя безграмотными
8
139
15 слов, которые мы часто пишем неправильно, выставляя себя безграмотными
Нью-Йорк пошел ко дну
1
192
Нью-Йорк пошел ко дну
Набирающие популярность в сообществах
В Лондоне, по случаю выхода нового фильма, Aston Martin DB5 Джеймса Бонда выставили в специальной коробке
0
1
В Лондоне, по случаю выхода нового фильма, Aston Martin DB5 Джеймса Бонда выставили в...
В Великобритании продают Lada Niva с двигателем от BMW и «автоматом»
0
4
В Великобритании продают Lada Niva с двигателем от BMW и «автоматом»
Профессия - Родину защищать: как и из чего складывается карьера военного
Профессия - Родину защищать: как и из чего складывается карьера военного
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#прикол#автомобили#интересное#подборка#картинки#наука#неудача#город
#Юмор#ynews#кино#люди#животные#природа#фотографии#позитив#фейл#дтп
#интересно#факты#автомир#новости#СССР#история#в мире#Разное#аварии#найдено на ebay

На что жалуетесь?

Вернуться