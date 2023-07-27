FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11457 постов • 834 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Необычный способ перевозки кузовов

Необычный способ перевозки кузовов

Автор:
27 июля 2023 09:19
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДПС   авто   кузов   машина   необычно   перевозка   
944
1
1

Машину, которая везет кузова, сложенные штабелем, снял очевидец возле станицы Голубицкой Краснодарского края.

При этом в комментариях подписчики местного паблика сообщают, что до места назначения водитель груз не довез – его остановили сотрудники ДПС.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   ДПС   авто   кузов   машина   необычно   перевозка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
49k
turyst Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1328980



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Неожиданный тренд в российском туризме
Неожиданный тренд в российском туризме
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Для ленивых

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#ДТП#США#Прикол#Юмор#Китай#подборка#Реакция
#животные#автомобили#интересно#кино#авто аварии#история#Россия#СССР#знаменитости#Москва
#машина#автомир#интересное#аварии#Автовсячина#фильм#забавно#шоу бизнес#факты#Япония
Неожиданный тренд в российском туризме Неожиданный тренд в российском туризме Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться