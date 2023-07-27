Необычный способ перевозки кузовов

944
1
1
Машину, которая везет кузова, сложенные штабелем, снял очевидец возле станицы Голубицкой Краснодарского края.
При этом в комментариях подписчики местного паблика сообщают, что до места назначения водитель груз не довез – его остановили сотрудники ДПС.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
реклама