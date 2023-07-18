В Москве таксист залил перцем пьяного пассажира, который не захотел платить 210 рублей за поездку

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Требования об оплате выпивший мужчина игнорировал и пытался даже вызвать полицию из-за этого. В итоге таксист не выдержал и брызнул перцовкой в неплательщика.
В соцсетях пользователи возмутились поведению шофера, считая, что это неадекватно и слишком жестоко.
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