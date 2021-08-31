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Дагестанское "дрифт-шоу" на оживленной дороге закончилось серьезным ДТП

Дагестанское "дрифт-шоу" на оживленной дороге закончилось серьезным ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 12:32
Сообщество : Аварии
Метки: Махачкала   авария   видео   гибдд   дагестан   дрифт   лексус   
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Бородатый Вин Дизель на "Лексусе" решил впечатлить прохожих, но оказался в больнице.

В Махачкале владелец синего "Лексуса" устроил нелепую аварию, в которой пострадали несколько человек и четыре машины. Местный житель выехал на перекресток, едва не сбил на "зебре" двух пешеходов, и вдавив газ в пол принялся петлять по широкой проезжей части. Дрифт-шоу с дымом из-под колес закончилось аварией - Lexus вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой Грантой", попутно зацепив припаркованные BMW седьмой серии и Mercedes-Benz Е 300.

В итоге 27-летний лихач и 32-летний водитель "Гранты", которому не посчастливилось встретить на дороге идиота, оказались в больнице. Медики сообщают, что их жизням ничего не угрожает. Сотрудники УГИБДД МВД по Республике Дагестан уже собрали все необходимые материалы для принятия процессуального решения.

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Метки: Махачкала   авария   видео   гибдд   дагестан   дрифт   лексус   
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2k
DNK 59 минут назад
Сотрудники УГИБДД МВД по Республике Дагестан уже собрали все необходимые материалы для принятия процессуального решения.

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5k
Максус Полминуты назад
у себя в регионе пусть они обезьянничают как хотят,плевать вообще)
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321
MC 14 минут назад
В Махачкале они могут делать все, что угодно! Даже воздержусь и не назову его черножопым.
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11k
Енот Полиграфович 20 минут назад
У них все нормально-закон кровной мести никто не отменял- найдут и прирежут. Вообще рано ему "лексус" купил папа, ему бы еще на ослике на права сдать.
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−13
бир манат Полчаса назад
путлерстан ....
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15k
Пумба Полчаса назад
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1k
Moon24 41 минуту назад
Тупорылый дикарь . Нельзя таким права давать и выпускать из зоопарка
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9k
kaboza 42 минуты назад
обнести бы заборчиком этот национальный парк, чтоб поменьше с гор спускались....может сами себя перекалечат побыстрее.
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11k
Artem 48 минут назад
Дагестанское "дрифт-шоу" на оживленной дороге закончилось серьезным ДТППосмотреть
Дагестанское "дрифт-шоу" на оживленной дороге закончилось серьезным ДТП
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28k
АнтонПолднев 51 минуту назад
Бородатый Вин Дизель
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11k
Великий Кормчий 53 минуты назад
Бэха, лексус, лада.... Ну это же жесть. 3 дибила в нужное время в нужном месте.
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83
Вадим Курбатов 54 минуты назад
За секунду до...)
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38k
dima423 54 минуты назад
ой дебиииил...там даже если бы ему в бочину не дали, он бы мордой ухерачился)
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9k
Атеист 56 минут назад
вот за такие вот вые..боны надо пожизненно права забирать. Явно же неадекватный.
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10k
Alex 57 минут назад
Пусть сначала ишаком научится управлять, потом велосипедом, мопедом и т.д.
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7k
кот базилий 57 минут назад
Дыкый абизиан на машин бистро эхал
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7k
sivanov1079 58 минут назад
Дотационный регион скучает... 7я бэха, е300, Лехус....
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
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1k
Пихайло Час назад
Лаврова в студию!
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