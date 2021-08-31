Дагестанское "дрифт-шоу" на оживленной дороге закончилось серьезным ДТП

В Махачкале владелец синего "Лексуса" устроил нелепую аварию, в которой пострадали несколько человек и четыре машины. Местный житель выехал на перекресток, едва не сбил на "зебре" двух пешеходов, и вдавив газ в пол принялся петлять по широкой проезжей части. Дрифт-шоу с дымом из-под колес закончилось аварией - Lexus вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой Грантой", попутно зацепив припаркованные BMW седьмой серии и Mercedes-Benz Е 300.