Дагестанское "дрифт-шоу" на оживленной дороге закончилось серьезным ДТП

Бородатый Вин Дизель на "Лексусе" решил впечатлить прохожих, но оказался в больнице.
В Махачкале владелец синего "Лексуса" устроил нелепую аварию, в которой пострадали несколько человек и четыре машины. Местный житель выехал на перекресток, едва не сбил на "зебре" двух пешеходов, и вдавив газ в пол принялся петлять по широкой проезжей части. Дрифт-шоу с дымом из-под колес закончилось аварией - Lexus вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой Грантой", попутно зацепив припаркованные BMW седьмой серии и Mercedes-Benz Е 300.
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В итоге 27-летний лихач и 32-летний водитель "Гранты", которому не посчастливилось встретить на дороге идиота, оказались в больнице. Медики сообщают, что их жизням ничего не угрожает. Сотрудники УГИБДД МВД по Республике Дагестан уже собрали все необходимые материалы для принятия процессуального решения.
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