Реставрация пожарного трайка Kurogane Model 1 — редкая часть истории мототехники

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В музее мотоциклов Вячеслава Шеянова кропотливо реставрируют очень редкий пожарный трайк Kurogane Model 1. Считается, что это единственный сохранившийся экземпляр, он был обнаружен в ветхом состоянии в Малайзии, где он боролся с пожарами после экспорта из Японии.
На сайте музея «Мотомир Вячеслава Шеянова»появились фотографии очередного пополнения коллекции — компактного трицикла Kurogane Model 1 выпуска 1937 года в исполнении для тушения пожаров. Долгожителя отыскали в очень плохом состоянии на территории Малайзии, хотя сам трайк по происхождению японский.
Музей утверждает, что пожарный трицикл — Fire Trike — действительно долгое время использовался для тушения огня как на родине, так и впоследствии в Малайзии, откуда он и попал в Россию.
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Трицикл на стальной раме с задней подвеской на листовых рессорах оснащён V‑образным двухцилиндровым мотором объёмом 1,1 литра (предположительно, скопированным с аналогичного мотора марки Harley-Davidson). В планах музея — восстановить как внешний вид трайка, так и его силовой агрегат.
Музей отмечает, что модель Kurogane начиная с 1937 года была основной продукцией японской компании Nihon Nainenki Seizo KK. Трициклы, пользовавшиеся тогда в Японии большой популярностью, выпускались в версиях для самых разных целей — от перевозки грузов и пассажиров до спецтранспорта для государственных служб.
Сколько именно было собрано Kurogane в пожарном исполнении, неизвестно, но модель считается очень редкой. По одной из версий, большинство таких трициклов погибло в ходе бомбардировок Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой.
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