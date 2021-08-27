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Реставрация пожарного трайка Kurogane Model 1 — редкая часть истории мототехники

Реставрация пожарного трайка Kurogane Model 1 — редкая часть истории мототехники (22 фото)

Автор:
27 августа 2021 14:44
Сообщество : Мото
Метки: авто   мото   мотоцикл   пожарная техника   реставрация   ретро техника   трицикл   
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В музее мотоциклов Вячеслава Шеянова кропотливо реставрируют очень редкий пожарный трайк Kurogane Model 1. Считается, что это единственный сохранившийся экземпляр, он был обнаружен в ветхом состоянии в Малайзии, где он боролся с пожарами после экспорта из Японии.
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Метки: авто   мото   мотоцикл   пожарная техника   реставрация   ретро техника   трицикл   
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1  комментарий
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a_komolow 20 минут назад
Респект людям, которые оживляют старинную технику!
Хотя это дело ООООчень дорогое!
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