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Экскурс в прошлое: мотоцикл Honda Trail 1964 года с очень малым пробегом

Экскурс в прошлое: мотоцикл Honda Trail 1964 года с очень малым пробегом (15 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 09:30
Сообщество : Автомир
Метки: honda   авто   мото   мотоцикл   олдтаймер   ретро техника   
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Этот мотоцикл был выпущен в далёком 1964 году и до сегодняшнего дня с тех пор на нем проехали чуть больше тысячи миль. Малый пробег и многолетнее хранение в сухом гараже сохранили Honda Trail C105T в неплохом состоянии, тем интересней её изучить.

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Метки: honda   авто   мото   мотоцикл   олдтаймер   ретро техника   
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2  комментария
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BillyBonzz 4 часа назад
у бати в гараже, в дальнем углу, до сих пор стоит мой мопед Дельта 1988 года выпуска с ножным переключением передач.))) Я когда приехал, зашел в гараж, аж прослезился, когда увидел его, заваленного всяким барахлом и старой одеждой))) Я думал его давно уже выбросили или продали))
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Это мопед, а не мотоцикл.
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