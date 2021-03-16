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Этот мотоцикл был выпущен в далёком 1964 году и до сегодняшнего дня с тех пор на нем проехали чуть больше тысячи миль. Малый пробег и многолетнее хранение в сухом гараже сохранили Honda Trail C105T в неплохом состоянии, тем интересней её изучить.
Первое, за что зацепился мой взгляд, была двойная звёздочка на заднем колесе. Та что диаметром меньше – обычная, для городской езды или просто хороших дорог, ну а если владельцу захочется покорять разные дебри, то нужно перебросить цепь на вторую. Делалось это вручную.
Это даст большую тяговитость, а значит улучшит проходимость. Выхлопная труба выведена вверх, что бы её не заливало водой при проезде вброд речушек. Кстати, этот ранний триальный мотик стал одним из первых, на которых устанавливали такую выхлопную трубу, до этого она выходила вниз, как у обычных мотоциклов.
Воздушный фильтр находится вообще на уровне седла, а на карбюраторе есть флажок, которым можно быстро полностью закрыть заслонку.
Четырёхтактный 55-кубовый моторчик назвать мощным никак нельзя, он выдавал всего шесть лошадиных сил. Цилиндр с головкой почему-то выкрашены в черный цвет, не знаю, так было с завода или владелец перекрасил его сам. На корпусе отлит рекомендуемый тип масла. Мелочь, но очень полезная.
В коробке передач всего лишь три скорости. Для начала шестидесятых это было нормально, тогда большинство легковушек только-только начали переходить на четырёхступку.
К слову, почему этот мотоцикл так мало проехал. Проще говоря, владелец быстро наигрался. Молодой парень купил мотоцикл, поездил по местным лесам и оврагам но быстро понял что триал – это не его. Основную часть скромного пробега Хонда проехала по городским улицам, но для города такой мотоцикл не очень удобен, поэтому его поставили в гараж и забыли о нем на долгие десятилетия.
Уже на старости лет мужчина продал свой мотоцикл за $2,500. Взрослым дочерям он не нужен, да и внукам дедов раритет совсем не интересен.
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