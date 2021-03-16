К слову, почему этот мотоцикл так мало проехал. Проще говоря, владелец быстро наигрался. Молодой парень купил мотоцикл, поездил по местным лесам и оврагам но быстро понял что триал – это не его. Основную часть скромного пробега Хонда проехала по городским улицам, но для города такой мотоцикл не очень удобен, поэтому его поставили в гараж и забыли о нем на долгие десятилетия.