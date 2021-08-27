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В Уфе торопыге не удалось пристроиться за колонной со спецсигналами

В Уфе торопыге не удалось пристроиться за колонной со спецсигналами (1 фото + 2 видео)

Автор:
27 августа 2021 13:26
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   торопыга   учитель на дороге   
654
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Хитрый водитель автомобиля ЗАЗ "Шанс" не захотел стоять со всеми в пробке и решил пристроиться за колонной машин со спецсигналами, которые двигались вдоль отбойника.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   торопыга   учитель на дороге   
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8  комментариев
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1k
AGold Час назад
не воспользовался шансом...
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9k
kaboza Полминуты назад
на сколько себя не любить надо, чтобы купить старую дэу с трехцилиндровым мотором под названием запорожец шанс
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643
Вежливый Лось 2 минуты назад
Тенденция последних времён - когда с мигалкой идёт скорая - в большинстве случаев все жмутся в сторону, дают дорогу, вплоть до остановки. Когда идёт колонна "членовозов" - особого энтузиазма народ не проявляет. Справа место есть, но никто особо подвинуться не торопится. И я , наверное, не торопился бы, типа нет у меня места справа, боюсь ДТП устроить. Рефлекс у нас такой, не любим мы "членовозы", с 90-х годов не любим. Ну, а самые умные, которые за колонной пристраиваются, пусть убьются об отбойник.
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529
Сергей Ковалев 56 минут назад
А позади колонны "кошелек" для важных лиц едет?
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10k
Dihydrogen Monoxide Час назад
важные писи с синими ведерками столько пробок создают.
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