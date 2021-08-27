В Уфе торопыге не удалось пристроиться за колонной со спецсигналами

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Хитрый водитель автомобиля ЗАЗ "Шанс" не захотел стоять со всеми в пробке и решил пристроиться за колонной машин со спецсигналами, которые двигались вдоль отбойника.
Водитель " Шкоды" такой наглости не потерпел
Другой ракурс
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