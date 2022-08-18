Очень редкий электромобиль Bradley GTE 1980 года выпуска, которому потребуется хороший ремонт

Электромобили теперь стали мейнстримом, наряду с гибридами и подключаемыми гибридами. Но не так давно электромобили были второстепенным интересом, и те, кто хотел такие, должны были либо построить их сами, либо найти нишевого производителя, который их производил.

0 Источник: В 1970 году увидело свет спорткупе Bradley GT со стеклопластиковым кузовом и взятым без изменений шасси от Volkswagen Beetle. Пять лет спустя вышел GT II с подъёмными дверями на манер культового Mercedes-Benz 300SL. А ещё пять лет спустя, когда фирма Bradley уже находилась в стадии банкротства, представили электрическую версию GTE Electric.

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0 Источник: Вместо фольксвагеновского «оппозита» установили двигатель General Electric с контроллером GM. Шестнадцать свинцово-кислотных аккумуляторов выдавали 96 вольт в режиме Boost и вдвое меньше в режиме Cruise для увеличения дальности хода. Была и 17-я батарея. Она питала все системы автомобиля: свет, аудиосистему, стеклоочистители.

0 Источник: Электромотор развивает всего 21 л.с., но благодаря пластиковому кузову и, как следствие, небольшой массе, машина способна набирать до 121 км/ч. Запас хода на одной зарядке не сообщается.

0 Источник: Выставленный на продажу электромобиль нуждается в ремонте. У него изношены уплотнители дверей, грязный, ободранный и захламлённый салон. Продавец честно предупреждает, что все батареи неработоспособны. Отсюда и невысокая цена. Однако после реставрации с учётом редкости модель может стать дороже в разы.

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