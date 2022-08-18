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Очень редкий электромобиль Bradley GTE 1980 года выпуска, которому потребуется хороший ремонт

Очень редкий электромобиль Bradley GTE 1980 года выпуска, которому потребуется хороший ремонт

Автор:
18 августа 2022 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: Bradley   Bradley GTE Electric   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   электрокар   электромобиль   
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Электромобили теперь стали мейнстримом, наряду с гибридами и подключаемыми гибридами. Но не так давно электромобили были второстепенным интересом, и те, кто хотел такие, должны были либо построить их сами, либо найти нишевого производителя, который их производил.
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Источник:

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Метки: Bradley   Bradley GTE Electric   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   электрокар   электромобиль   
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