Очень редкий электромобиль Bradley GTE 1980 года выпуска, которому потребуется хороший ремонт

74
15
Электромобили теперь стали мейнстримом, наряду с гибридами и подключаемыми гибридами. Но не так давно электромобили были второстепенным интересом, и те, кто хотел такие, должны были либо построить их сами, либо найти нишевого производителя, который их производил.
В США всего за 4900 долларов продаётся уникальный раритетный электромобиль Bradley GTE Electric. Он был выпущен в 1980 году всего в полусотне экземпляров. Вполне возможно, что это едва ли не единственный из сохранившихся.
В 1970 году увидело свет спорткупе Bradley GT со стеклопластиковым кузовом и взятым без изменений шасси от Volkswagen Beetle. Пять лет спустя вышел GT II с подъёмными дверями на манер культового Mercedes-Benz 300SL. А ещё пять лет спустя, когда фирма Bradley уже находилась в стадии банкротства, представили электрическую версию GTE Electric.
×
×
Вместо фольксвагеновского «оппозита» установили двигатель General Electric с контроллером GM. Шестнадцать свинцово-кислотных аккумуляторов выдавали 96 вольт в режиме Boost и вдвое меньше в режиме Cruise для увеличения дальности хода. Была и 17-я батарея. Она питала все системы автомобиля: свет, аудиосистему, стеклоочистители.
Электромотор развивает всего 21 л.с., но благодаря пластиковому кузову и, как следствие, небольшой массе, машина способна набирать до 121 км/ч. Запас хода на одной зарядке не сообщается.
Выставленный на продажу электромобиль нуждается в ремонте. У него изношены уплотнители дверей, грязный, ободранный и захламлённый салон. Продавец честно предупреждает, что все батареи неработоспособны. Отсюда и невысокая цена. Однако после реставрации с учётом редкости модель может стать дороже в разы.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- RAV4 EV — Первый полностью электрический серийный автомобиль Toyota
- Автомобили, о которых Вы не слышали: полностью электрический Boshart Tersus
- Citroen My Ami Buggy — городской автомобиль в стиле сафари
- Самая дорогая Tesla Roadster была продана за 250 000 долларов
- Компания Ford показала полностью электрический F-150 Lightning Pro SSV 2023 года, созданный для полиции
Метки: Bradley Bradley GTE Electric авто автомир автомобили найдено на ebay электрокар электромобиль
Новости партнёров