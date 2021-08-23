Schnibbelmobil — необычный тягач, созданный по заказу немецкого производителя

Я бы в рейс на таком не поехал, сказал мне как-то знакомый шофёр, листая на телефоне фотки этого очень странного грузовика. Шофёром, а не водителем я назвал его не просто так, человек провёл за баранкой не один десяток лет, застал еще Колхиды «Серванты» и прекрасно разбирается в технике, интуитивно понимая, где есть плюсы, а где совсем наоборот. Так что же ты за зверь такой, тягач с названием Colonia?



0 Источник: Думаю, о нем вы ничего не слышали до этих самых строк, и это совсем неудивительно. Потому что машина, по сути – самоделка, созданная в единственном экземпляре в 1991 году. Построила её немецкая компания Colonia Spezialfahrzeuge, известный производитель строительной спецтехники.

0 Источник: Основным назначением автопоезда была перевозка длинных 30-метровых хлыстов алюминиевых профилей. Задача была специфичной, в основном перевозить паллеты длинного профиля с завода, расположенного на земле Рейнланд-Пфальц в Германии на крупный перерабатывающий завод в Нидерландах.

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0 Источник: Обычные фуры не подходили из-за европейских ограничений по длине. Существовавшие длинномеры – крановозы тоже не годились для такой работы. Присмотревшись к супернизкому тягачу Бюссинг и Штайнвинтер, инженеры «Колонии» решили, что это единственная подходящая концепция. Нужно сделать подобную машину, просто длиннее.

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0 Источник: Основой послужил обычный MAN F8 22.320 (Unterflur), абсолютно полностью устраивавший заказчика своими характеристиками. Мощность дизельного двигателя 420 л.с. механическая 12-скоростная трансмиссия, подвеска, всё осталось от серийного грузовика. Оставалось решить вопрос с кабиной.

0 Источник: Над её созданием сильно долго не возились. Взяли кузов Ford Granada - универсал, отпилили ненужный в данном случае капот и воткнули кузов впереди передней оси. Да, еще фальшрадиаторную решетку с фарами прицепили от фургона Мерседес.

0 Источник: Машина получила прозвище Schnibbelmobil, выглядела, мягко говоря, странно, но свою задачу в целом выполняла. Получив все необходимые технические сертификаты для движения по дорогам Германии, Нидерландов, Дании и еще нескольких стран, «Шнибельмобиль» исправно трудился около 10 лет, намотав на свой одометр более восьмиста тысяч километров.

0 Источник: Недостатки у такой конструкции разумеется были – никакая обзорность, не самая удачная эргономика, если тягач шел порожним, то из-за длинного переднего свеса возникал сильный, как говорят в авиации – тангаж. Особенно при торможении. Шофер, о котором я говорил в начале, подметил с первой же фотографии – качает его небось, не по-детски.

0 Источник: Раскачку кое как удалось снизить модернизацией подвески, но полностью убрать не получилось.

0 Источник: Большой вопрос и в плане безопасности людей в такой кабине, учитывая её расположение, но к счастью, за всё время своей работы в серьёзные дтп тягач не попадал. Он, кстати, уцелел до наших дней.

0 Источник: Colonia Spezialfahrzeuge его выкупила у заказчика, когда он своё отработал и держит теперь в своей коллекции. А в музее компании есть масштабная модель уникального тягача. На ней, для понимания, смоделирована максимальная длина груза, который способен перевозить грузовик, это около 50 метров.