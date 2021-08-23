Schnibbelmobil — необычный тягач, созданный по заказу немецкого производителя

402
12
Я бы в рейс на таком не поехал, сказал мне как-то знакомый шофёр, листая на телефоне фотки этого очень странного грузовика. Шофёром, а не водителем я назвал его не просто так, человек провёл за баранкой не один десяток лет, застал еще Колхиды «Серванты» и прекрасно разбирается в технике, интуитивно понимая, где есть плюсы, а где совсем наоборот. Так что же ты за зверь такой, тягач с названием Colonia?
Думаю, о нем вы ничего не слышали до этих самых строк, и это совсем неудивительно. Потому что машина, по сути – самоделка, созданная в единственном экземпляре в 1991 году. Построила её немецкая компания Colonia Spezialfahrzeuge, известный производитель строительной спецтехники.
Основным назначением автопоезда была перевозка длинных 30-метровых хлыстов алюминиевых профилей. Задача была специфичной, в основном перевозить паллеты длинного профиля с завода, расположенного на земле Рейнланд-Пфальц в Германии на крупный перерабатывающий завод в Нидерландах.
×
Обычные фуры не подходили из-за европейских ограничений по длине. Существовавшие длинномеры – крановозы тоже не годились для такой работы. Присмотревшись к супернизкому тягачу Бюссинг и Штайнвинтер, инженеры «Колонии» решили, что это единственная подходящая концепция. Нужно сделать подобную машину, просто длиннее.
Основой послужил обычный MAN F8 22.320 (Unterflur), абсолютно полностью устраивавший заказчика своими характеристиками. Мощность дизельного двигателя 420 л.с. механическая 12-скоростная трансмиссия, подвеска, всё осталось от серийного грузовика. Оставалось решить вопрос с кабиной.
Над её созданием сильно долго не возились. Взяли кузов Ford Granada - универсал, отпилили ненужный в данном случае капот и воткнули кузов впереди передней оси. Да, еще фальшрадиаторную решетку с фарами прицепили от фургона Мерседес.
Машина получила прозвище Schnibbelmobil, выглядела, мягко говоря, странно, но свою задачу в целом выполняла. Получив все необходимые технические сертификаты для движения по дорогам Германии, Нидерландов, Дании и еще нескольких стран, «Шнибельмобиль» исправно трудился около 10 лет, намотав на свой одометр более восьмиста тысяч километров.
Недостатки у такой конструкции разумеется были – никакая обзорность, не самая удачная эргономика, если тягач шел порожним, то из-за длинного переднего свеса возникал сильный, как говорят в авиации – тангаж. Особенно при торможении. Шофер, о котором я говорил в начале, подметил с первой же фотографии – качает его небось, не по-детски.
Раскачку кое как удалось снизить модернизацией подвески, но полностью убрать не получилось.
Большой вопрос и в плане безопасности людей в такой кабине, учитывая её расположение, но к счастью, за всё время своей работы в серьёзные дтп тягач не попадал. Он, кстати, уцелел до наших дней.
Colonia Spezialfahrzeuge его выкупила у заказчика, когда он своё отработал и держит теперь в своей коллекции. А в музее компании есть масштабная модель уникального тягача. На ней, для понимания, смоделирована максимальная длина груза, который способен перевозить грузовик, это около 50 метров.
Источник:
Ссылки по теме:
- Двухмоторный мутант из СССР: артиллерийский тягач ЗИС
- Metrocab Series 2: то самое «Такси»
- «Wicked Intent» — Самый злобный грузовик американского дальнобойщика
- Ушли и не вернулись: исчезнувшие автомобильные бренды
- Самые странные опций и навороты для автомобилей в истории
Метки: авто автомир автомобили тягач
18
Понравилось18
Новости партнёров