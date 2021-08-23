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Schnibbelmobil — необычный тягач, созданный по заказу немецкого производителя

Schnibbelmobil — необычный тягач, созданный по заказу немецкого производителя (12 фото)

Автор:
23 августа 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   тягач   
402
12
Я бы в рейс на таком не поехал, сказал мне как-то знакомый шофёр, листая на телефоне фотки этого очень странного грузовика. Шофёром, а не водителем я назвал его не просто так, человек провёл за баранкой не один десяток лет, застал еще Колхиды «Серванты» и прекрасно разбирается в технике, интуитивно понимая, где есть плюсы, а где совсем наоборот. Так что же ты за зверь такой, тягач с названием Colonia?
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Метки: авто   автомир   автомобили   тягач   
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