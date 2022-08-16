Здоровья мужикам: в Каменске-Уральском автомобилистка на «зебре» сбила двух человек

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46-летняя женщина за рулём автомобиля «Шевроле Авео» сбила группу мужчин, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Два человека не успели отскочить в сторону и получили травмы. Пострадавших госпитализировали.
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АНТИФИШКИ
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В Принципе НЕ выдавать!!!
В УК есть прекрасная статья - убийство (непредумышленное).
Надо по ней их всех судить. А чем ты убил, машиной, или кирпичом - неважно....
Или зачем в законе есть статья об "угоне автотранспорта?
В УК есть прекрасная статья - кража в особо крупном размере.
Чем угон отличается от кражи? Для пострадавшего - ничем...
Чем смертельный наезд отличается от убийства? Для пострадавшего - ничем...
PS просто тогда депутатские сынки и пьяные попы не отмажутся условками, вот и плодят они законы под себя...
https://www.ku66.ru/news/sotrudniki_gosavtoinspekcii_kamenska_uralskogo_vyjasnjajut_obstojatelstva_dtp_na_peshekhodnom_perekhode/2022-08-07-61162https://www.ku66.ru/news/sotrudniki_gosavtoinspekcii_kamenska_uralskogo_vyjasnjajut_obstojatelstva_dtp_na_peshekhodnom_perekhode/2022-08-07-61162
Во вторых, при стертой разметке, а она на секундочку вобще не обязательная, стоят ЗНАКИ, которые точно так же обозначают переход.
В тертьих, город встанет если НЕ соблюдать ПДД, потому как образовавшиеся в последсвии ДТП перекроют жизненно важные полосы, и как следствие будут пробки.
Вывод: Из за таких вот [мат] как ты, сбивают людей и город стоит в пробках. Потому что ПДД вы не учите, без волшебного приборчика на котором горит зеленый или красный, куда ехать не знаете, знаки тоже не смотрим и вобще не знаем что они означают не знаете. И большой ( хоть и реторический) вопрос, кто таким мудакам дает права.
Пускай разговаривает, мразь тупорылая