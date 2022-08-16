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Здоровья мужикам: в Каменске-Уральском автомобилистка на «зебре» сбила двух человек

Здоровья мужикам: в Каменске-Уральском автомобилистка на «зебре» сбила двух человек

Автор:
16 августа 2022 12:57
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   пешеходный переход   
2698
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46-летняя женщина за рулём автомобиля «Шевроле Авео» сбила группу мужчин, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   пешеходный переход   
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34  комментария
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326
Javier 4 часа назад
Ну мля, как можно быть такой тупой? Видишь машина притормаживает, тоже сбавь скорость...
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6k
Кружок 2 минуты назад
Не выдавать права Курицам!!!
В Принципе НЕ выдавать!!!
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2k
vasilykopkov 7 минут назад
Вот я не понимаю, зачем в законе какие-то "ДТП со смертельным исходом"?
В УК есть прекрасная статья - убийство (непредумышленное).
Надо по ней их всех судить. А чем ты убил, машиной, или кирпичом - неважно....
Или зачем в законе есть статья об "угоне автотранспорта?
В УК есть прекрасная статья - кража в особо крупном размере.

Чем угон отличается от кражи? Для пострадавшего - ничем...

Чем смертельный наезд отличается от убийства? Для пострадавшего - ничем...

PS просто тогда депутатские сынки и пьяные попы не отмажутся условками, вот и плодят они законы под себя...
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809
vandergur 40 минут назад
растрелять
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5k
Антон 56 минут назад
Здоровья мужикам, конечно. Ну, и ещё, желаю им быть повнимательнее на переходах. Хотя, наверное, они теперь и сами всё поняли.
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1k
Duke_kir Час назад
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3k
Владимир 2 часа назад
Всё-таки посмотреть налево мужикам надо было. Тот кто посмотрел, среагировал раньше. А так здоровья им побольше.
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80
Человек Наблюдающий 2 часа назад
видео 2017-го года. Ну ладно-обсудим баян)
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80
Человек Наблюдающий 2 часа назад
В таких случаях либо рег должен был гудком предупредить, либо машиной заблокировать опасность. Но рег решил снять своё кино до конца.
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−35
topersk 2 часа назад
умышленное убийство. Так следует трактовать сбитие человека на зебре
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285
Ринат topersk 2 часа назад
зебра стерлась,который притормаживал,ели бы пролетел ,или смотрел в зеркала и посигналил,жертв не было а вообще светофор решает все эти проблемы
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285
Ринат Р Х Полчаса назад
там весь город встанет,если следовать дорожным правилам
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285
Ринат Просто чувак в интернете 9 минут назад
я просто обозначил проблему с этими пешеходниками,если у гаи есть статистика по сбитым пешеходам,пусть ставять светофоры вместо лежачих полицейских
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15k
эмосурикат прямоползающий 2 часа назад
как же бесят эти курицы, которые телефон не могут на время руления оставить и вообще в глаза долбятся на дороге
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2k
Yus 3 часа назад
17-ый год, даже прибалты отдыхают.
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752
Ranae 3 часа назад
У мужика в белой майке травма может быть очень серьезная, нога то там точно поломана, а головой он приложился неслабо, да еще и боком упал....Дед, дай бог, позвоночник не повредил, но подозреваю мог легче отделаться
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4k
GROMOZEKA 3 часа назад
Разбить телефон, в который она залипала, расплавить и в глотку ей залить.
Пускай разговаривает, мразь тупорылая
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692
Kanifolkin 3 часа назад
чУдят и чудЯт без баяна, по личному опыту знаю. Правила, правда, некоторые даже знают, но разве (придуманные какими-то занудными мужиками) правила обязательно соблюдать? Да ладно. Ой всё... Как хочу, так и еду - я дама загадочная...

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2k
pinbalist 4 часа назад
Вот из-за таких куриц и верчу головой во все стороны пока на другой стороне дороге не окажусь
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62k
SWALLOW 4 часа назад
01.09.2017 год записи на регистраторе . Давно же это было .
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