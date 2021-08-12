Почему наши танки все еще ездят на двигателях 90-летней давности

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Немалая часть современной российской бронетехники все еще использует двигатель, который был создан почти 90 лет назад. Для большинства людей такое положение дел может показаться откровенно странным, ведь совершенно очевидно, что вещь, созданная почти столетие назад, не может отвечать всем современным требованиям и вызовам. Или все-таки может?
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История знает бессчётное количество примеров того, как вещи, созданные очень давно, используются по сей день. Актуально это и для двигателей внутреннего сгорания. На самом деле нет ничего удивительного в возрасте используемых силовых установок. Таким образом дела обстоят не только в России, но и в других странах. В США на бронетехнике используются двигатели, которым по меньшей мере 60 лет.
Тем более, что назвать современные силовые установки бронетехники двигателями 90-летней давности все-таки можно с некоторой натяжкой. Все потому, что установки постоянно модернизируются и дорабатываются. В данном случае речь идет про советский дизельный V-образный 12-цилиндровый двигатель В-2 с водяным охлаждением. Работы над агрегатом велись специалистами Харьковского паровозостроительного завода с 1931 по 1939 год. Иронично, но первоначально В-2 создавался для авиации – тяжелых бомбардировщиков. Там установка не прижилась, зато нашла свое применение в бронетехнике.
Справедливо будет отметить, что над модернизацией двигателя В-2 работали до конца Советского Союза. Продолжают работать над ним и сегодня. Сначала двигатель разрабатывался Константином Фёдоровичем Челпаном, затем Иваном Яковлевичем Трашутиным. В 1930-е годы Алексей Дмитриевич Чаромской трудился над созданием авиационной модификации установки – АН-1. В 1980-е годы большой вклад в развитие В-2 внес конструктор Владимир Иванович Бутов. Таким образом, данный двигатель (как и любой другой) является плодом огромного коллективного труда множества людей. Первая серийная модель В-2 была выпущена 1 сентября 1939 года. Тогда же появилась модификация В-2К с повышенной мощностью. Ставили установки на советские танки КВ.
К слову, о модификациях. На сегодняшний день существует 37 только серийных моделей-разновидностей старого советского дизеля. Конечно, большинство старых моделей сегодня не выпускается. Тем, не менее модификации В-2 стояли в танках КВ, Т-34, ИС, Т-44, Т-54, Т-55, Т-72, Т-10, Т-90, а также в некоторых видах бронемашин, установках ПВО и даже на некоторых тракторах. Учитывая, что почти для каждой новой машины В-2 так или иначе дорабатывался и модернизировался, назвать современные модификации старой советской установки «90-летним старьем» все-таки язык не поворачивается.
Безусловно, время легендарного мотора постепенно уходит, однако использоваться он будет еще долго.
Но почему просто не сделать новый двигатель? Потому что это, во-первых, не просто, а во-вторых, очень дорого. И когда речь заходит о деньгах, важно понимать, что принципиальная замена двигателей тянет за собой необходимость модернизации заводов (замены станков и оснастки), повышение квалификации персонала производственных мощностей, модернизацию ремонтных станций и еще многое другое. Кроме того, в принципиальной замене пока нет банальной необходимости. Советские конструкторы сделали В-2 в своей основе настолько удачным и с настолько большим потенциалом модернизации, что 90-летний агрегат выручает отечественную армию и хозяйство уже почти столетие. Зачем «рвать тельняшку», если и так работает на отлично? Тем более, что разработки новых двигателей в России ведутся, просто пока производственные мощности не готовы к их серийному выпуску. Например, танки «Армата» используют уже полностью новый российский агрегат А-85-3А.
Но почему просто не сделать новый двигатель? Потому что это, во-первых, не просто, а во-вторых, очень дорого. И когда речь заходит о деньгах, важно понимать, что принципиальная замена двигателей тянет за собой необходимость модернизации заводов (замены станков и оснастки), повышение квалификации персонала производственных мощностей, модернизацию ремонтных станций и еще многое другое. Кроме того, в принципиальной замене пока нет банальной необходимости. Советские конструкторы сделали В-2 в своей основе настолько удачным и с настолько большим потенциалом модернизации, что 90-летний агрегат выручает отечественную армию и хозяйство уже почти столетие. Зачем «рвать тельняшку», если и так работает на отлично? Тем более, что разработки новых двигателей в России ведутся, просто пока производственные мощности не готовы к их серийному выпуску. Например, танки «Армата» используют уже полностью новый российский агрегат А-85-3А.
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ТС! Нормально написать можешь?
грабят советские памятники и после покраски ставят на Армату
рашка фсе
Немалая часть современных транспортных средств использует принцип настолько старый, что определить год изобретения не представляется возможным. Может тысяча лет до нашей эры, а может и три с половиной. 4 колеса на двух осях и тележка между ними использовались чуть ли не со времен каменного века. Схема пережила бессчетное количество модификаций. Учитывая, что почти для каждой новой машины тележка так или иначе дорабатывается и модернизируется, назвать современные модификации «реликтом темных веков» все-таки язык не поворачивается.
Но почему не сделать новую? Во-первых, это непросто. Во-вторых, очень дорого. В-третьих, на хрен никому не надо. В-четвертых, автор натянул сову на глобус, но она к этому уже привычная.
- Сам выбирал! - гордо ответил деректор." (С) Из старого анекдота.
Разработан в 1931 1939 годах конструкторским коллективом дизельного отдела Харьковского паровозостроительного завода сначала под руководством К. Ф. Челпана (репрессирован в 1938 году), а затем, с 1938 года под руководством Т. П. Чупахина, его заместителя по проектной работе Я. Е. Вихмана, заместителя по опытно-производственной работе И. Я. Трашутина. В конце XX века большой вклад в создание современных модификаций танкового дизеля В-2 внёс главный конструктор (с 1981 года) головного КБ по двигателям ЧТЗ В. И. Бутов.
Одновременно с В-2 в 1930-х годах создавался авиадизель АН-1 конструктора А. Чаромского рабочим объёмом 61 литр (12Ч 18/20). Оба дизеля были близки по характеру протекания рабочего процесса, по общей компоновке и ряду конструктивных элементов.
Серийное производство В-2 началось 1 сентября 1939 года. Принят на вооружение РККА в том же году в трёх модификациях: В-2 (500 л. с., сухой вес 870 кг), В-2К (600 л. с.) для тяжёлых танков КВ и В-2В (375 л. с.)
Пнримерно так:
"... про ремонтопригодность новых двигателей американский специалист сказал: русские механники легко узнают эти двигатели - такие же у них ставились на грузовые автомобили в 60-е годы, это не значит, что они старые же, просто история у них общая"
за дословность не несу, но смысл такой.
Это схерали?
Идей для написания статей автором не мерено.
Теперь, автор обязан написать почему наши танки все еще ездят на гусеницах, придуманных в конце 19 века, почему ведут огонь из артсистем на основе разработок начала 20 века, почему танки изготавливают из бронестали придуманной века 2 назад и т.д. Писать еще и писать!