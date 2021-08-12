Почему наши танки все еще ездят на двигателях 90-летней давности

Безусловно, время легендарного мотора постепенно уходит, однако использоваться он будет еще долго.



Но почему просто не сделать новый двигатель? Потому что это, во-первых, не просто, а во-вторых, очень дорого. И когда речь заходит о деньгах, важно понимать, что принципиальная замена двигателей тянет за собой необходимость модернизации заводов (замены станков и оснастки), повышение квалификации персонала производственных мощностей, модернизацию ремонтных станций и еще многое другое. Кроме того, в принципиальной замене пока нет банальной необходимости. Советские конструкторы сделали В-2 в своей основе настолько удачным и с настолько большим потенциалом модернизации, что 90-летний агрегат выручает отечественную армию и хозяйство уже почти столетие. Зачем «рвать тельняшку», если и так работает на отлично? Тем более, что разработки новых двигателей в России ведутся, просто пока производственные мощности не готовы к их серийному выпуску. Например, танки «Армата» используют уже полностью новый российский агрегат А-85-3А.