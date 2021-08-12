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Почему наши танки все еще ездят на двигателях 90-летней давности

Почему наши танки все еще ездят на двигателях 90-летней давности (6 фото)

Автор:
12 августа 2021 16:55
Метки: авто   агрегаты   двигатели внутреннего сгорания   история   танки   факты   
1570
6
Немалая часть современной российской бронетехники все еще использует двигатель, который был создан почти 90 лет назад. Для большинства людей такое положение дел может показаться откровенно странным, ведь совершенно очевидно, что вещь, созданная почти столетие назад, не может отвечать всем современным требованиям и вызовам. Или все-таки может?
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Метки: авто   агрегаты   двигатели внутреннего сгорания   история   танки   факты   
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27  комментариев
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47k
noName 3 часа назад
Топор и молоток еще замените...
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3k
Rubiroid_47 47 минут назад
Видимо совсем не зря дальше третьей картинки не стал читать.
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1k
a_komolow Час назад
Это самим двигателям 90 лет или технологии изготовления?

ТС! Нормально написать можешь?
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28k
LEPA Час назад
Я вот служил на Т-80 (об.219) в самом начале 80-х,так там стояли газотурбинные ГТД-1000Т. Дизель курил в сторонке и по тяге,и по быстроходности,и по шуму,и по весу. В минусе были расход топлива и цена агрегата.
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318
konstantinkaz2016 Час назад
Не удивлюсь, если изначальный B-2 и современный из общих деталей имеют только блок и коленвал.
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1k
Oldman Час назад
То есть, автор не понимает, хотя бы разницы в металловедении. Сделать рабочий цилиндр 90 лет назад и сейчас, как говорят в Одессе, две большие разницы... Про остальные технологии, я и говорить боюсь.
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496
Утренний вечер Час назад
Ну, одна из главных причин это ремонтопригодность и простота обслуживания в "поле" слабо-квалифицированным персоналом.
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8k
arhshed Час назад
Почему мы все еще ездим на повозках тысячелетней давности.

Немалая часть современных транспортных средств использует принцип настолько старый, что определить год изобретения не представляется возможным. Может тысяча лет до нашей эры, а может и три с половиной. 4 колеса на двух осях и тележка между ними использовались чуть ли не со времен каменного века. Схема пережила бессчетное количество модификаций. Учитывая, что почти для каждой новой машины тележка так или иначе дорабатывается и модернизируется, назвать современные модификации «реликтом темных веков» все-таки язык не поворачивается.

Но почему не сделать новую? Во-первых, это непросто. Во-вторых, очень дорого. В-третьих, на хрен никому не надо. В-четвертых, автор натянул сову на глобус, но она к этому уже привычная.
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616
krokodilov 2 часа назад
Есть гражданская версия применяемая на ЖД У1Д6-250(рядная шестерка) мотовозы ДГКу и МПТ4, путевые машины ПМГ-110, РОМ-6, СМ-3 У1Д12(V-образный) может еще где. Так же на земснарядах их применяли
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−47
Zlaja ptica 2 часа назад
Викапедия пишет чуть иначе

Разработан в 1931 1939 годах конструкторским коллективом дизельного отдела Харьковского паровозостроительного завода сначала под руководством К. Ф. Челпана (репрессирован в 1938 году), а затем, с 1938 года под руководством Т. П. Чупахина, его заместителя по проектной работе Я. Е. Вихмана, заместителя по опытно-производственной работе И. Я. Трашутина. В конце XX века большой вклад в создание современных модификаций танкового дизеля В-2 внёс главный конструктор (с 1981 года) головного КБ по двигателям ЧТЗ В. И. Бутов.

Одновременно с В-2 в 1930-х годах создавался авиадизель АН-1 конструктора А. Чаромского рабочим объёмом 61 литр (12Ч 18/20). Оба дизеля были близки по характеру протекания рабочего процесса, по общей компоновке и ряду конструктивных элементов.

Серийное производство В-2 началось 1 сентября 1939 года. Принят на вооружение РККА в том же году в трёх модификациях: В-2 (500 л. с., сухой вес 870 кг), В-2К (600 л. с.) для тяжёлых танков КВ и В-2В (375 л. с.)
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45k
doker 2 часа назад
Сейчас основные разработки ДВС - это сделать его дешевле и недолговечней.
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1k
Ловите наркомана! 3 часа назад
Давным-давно, в стародавние времена, в прошлом тысячелетии, я купил чудо-повозку Паджеро с двигателем 4D56. 5 лет назад такие же двигатели ставили в l200, сейчас не знаю точно, но думаю используют
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9k
Antique computer 3 часа назад
"Для большинства людей такое положение дел может показаться откровенно странным, ведь совершенно очевидно, что вещь, созданная почти столетие назад, не может отвечать всем современным требованиям и вызовам."

Это схерали?
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295
Мурчелло Antique computer 2 часа назад
Он имел ввиду егэшников.
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9k
Sasa 3 часа назад
Статья познавательная.

Идей для написания статей автором не мерено.
Теперь, автор обязан написать почему наши танки все еще ездят на гусеницах, придуманных в конце 19 века, почему ведут огонь из артсистем на основе разработок начала 20 века, почему танки изготавливают из бронестали придуманной века 2 назад и т.д. Писать еще и писать!
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Николай Николаенко

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