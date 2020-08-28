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Безумный и очень мощный танк с кабиной из старого минивэна

Безумный и очень мощный танк с кабиной из старого минивэна (7 фото + 2 видео)

Автор:
28 августа 2020 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: Ford Aerostar   ford   авто   самоделка   танк   
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Эта безумно мощная машина с двумя двигателями, готовая к апокалипсису, когда-то была обычным минивэном Ford Aerostar - и ее можно купить прямо сейчас, если вы можете позволить себе заплатить 105,000 долларов.

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Метки: Ford Aerostar   ford   авто   самоделка   танк   
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14  комментариев
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743
Шурман 5 часов назад
Я за эти бабки могу купить БТР , он еще и плавать будет . И большая часть денег останется на бензин .
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13k
Александр Н. 2 часа назад
А ничего, что у "атмосферников" в развале нагнетатели установлены?
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10k
Алекс 3 часа назад
вундервафля....
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26k
EvilHomer 4 часа назад
"В движение необычный мини-танк приводится двумя атмосферными двигателями V8 на 9.4 литра, которые могут развивать до 1400 л.с."
А шо это там за узенький ремешок у атмосферников?:))))
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1k
Карагандинская Полиграфия 4 часа назад
Очень мощный в звуковом плане и пожирании горючки, безумный в компоновке и целесообразности.
Не увидел на видео ни скорости, ни суперпроходимости - самоделка, только бестолковая.
Мощность 1400 лошадей - накуя? Ни массы ни скорости - тока пердеть.
Для сравнения Т-72 - 780 л.с. - 45,6 т - 35-45 по бездорожью. Т-90 - 840-1000 л.с. - 46,5 т - 40-50 по бездорожью.
Для обоих это не полигон - полянка.
Накуя такой агрегат...
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1k
Василич 4 часа назад
Я думал ЛГБТ это легкобронированный гусеничный тягач.....а там про другое
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58k
Gogaren_3Meu 4 часа назад
я-то думал у него 3 секунды до сотни с такими движками, а он больше пердит, чем едет
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−58
............ 5 часов назад
аэростар классный бусик!" был у меня такой...
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778
Алексей 5 часов назад
Оглохнуть внутри трактора
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28k
Головасыр коричнештанник 5 часов назад
почему танк, а не трактор?
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39k
zloykoyot Головасыр коричнештанник 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
Головасыр коричнештанник zloykoyot 3 часа назад
ааа, точно
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