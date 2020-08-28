Безумный и очень мощный танк с кабиной из старого минивэна

Для того, чтобы переоборудовать минивэн в танк, пришлось трудиться немалое количество времени. Ходовая часть была заменена гусеничными лентами, в каждой из которых по 5 опорных колес. Поэтому нижняя часть Aerostar была убрана полностью до ручек дверей.