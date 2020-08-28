Безумный и очень мощный танк с кабиной из старого минивэна

Эта безумно мощная машина с двумя двигателями, готовая к апокалипсису, когда-то была обычным минивэном Ford Aerostar - и ее можно купить прямо сейчас, если вы можете позволить себе заплатить 105,000 долларов.
Для того, чтобы переоборудовать минивэн в танк, пришлось трудиться немалое количество времени. Ходовая часть была заменена гусеничными лентами, в каждой из которых по 5 опорных колес. Поэтому нижняя часть Aerostar была убрана полностью до ручек дверей.
Двери потеряли петли, поэтому утратили свою функциональность. Специалисты нашли иной способ, который помогает проникнуть в салон - кузов закреплен так, что он теперь может откидываться вверх.
В салоне поставили спортивные кресла с прочными ремнями безопасности и датчики для двигателя. Здесь нет руля, вместо него представлены рычаги.
В движение необычный мини-танк приводится двумя атмосферными двигателями V8 на 9.4 литра, которые могут развивать до 1400 л.с.
За вездеход под названием Overtime Traxx просят 105,000 долларов США (~7,8 миллионов рублей), включая целую кучу запчастей.
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Метки: Ford Aerostar ford авто самоделка танк
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А шо это там за узенький ремешок у атмосферников?:))))
Не увидел на видео ни скорости, ни суперпроходимости - самоделка, только бестолковая.
Мощность 1400 лошадей - накуя? Ни массы ни скорости - тока пердеть.
Для сравнения Т-72 - 780 л.с. - 45,6 т - 35-45 по бездорожью. Т-90 - 840-1000 л.с. - 46,5 т - 40-50 по бездорожью.
Для обоих это не полигон - полянка.
Накуя такой агрегат...