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ГАЗ-47 (ГТ-С): советский вездеход покоривший три полюса

ГАЗ-47 (ГТ-С): советский вездеход покоривший три полюса (4 фото)

Автор:
29 июня 2021 11:10
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ   ГАЗ-47   авто   автомир   автомобили   вездеход   
578
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Послевоенный экономический подъем и активное освоение ранее малоизученных районов Советского Союза, требовало специальной автотехники. К началу 1950-х таких машин в СССР не выпускали и Горьковскому автозаводу, как наиболее компетентному в этой сфере предприятию, предложили создать вездеход повышенной проходимости.

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Метки: ГАЗ   ГАЗ-47   авто   автомир   автомобили   вездеход   
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17  комментариев
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1k
Вася Куралесофф 2 часа назад
На планете три полюса? Я всегда думал их два, южный Антарктида и северный Арктика. Я чего-то не знаю? Просветите.
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10k
Alex Полчаса назад
В 1980 служил на ГТ-СМ в Хабаровском краю, взвод управления артбатареи. В кузове - 8 солдат и куча приборов, плюс старшина грузил палатки, сухпаи и прочие хозвещи. Так БМП в грязи вязли, а наша машинка пёрла без пробл хоть в грязи хоть в болотах.
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6k
Николай Полчаса назад
короче полюсов на планете хоть отбавляй, по незнанию может уже и 10 покорил...
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3k
Бакар 41 минуту назад
"Уверенно передвигался по снегу и болоту, расходуя при этом 100-200 л на 100 км"
Да на ней только вокруг заправки и ездить.
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570
Not Found! 2 часа назад
ГТ-С Классная и в определённых условиях необходимая машина. Помню, когда в 60-е отец на Сахалине возил меня (мальца) на ней. Ещё был ГТТ.
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