ГАЗ-47 (ГТ-С): советский вездеход покоривший три полюса

Работы по будущему гусеничному вездеходу, получившему заводское обозначение ГАЗ-47 (ГТ-С по техническому заданию) на Горьковском автозаводе стартовали в июле 1951 года. В декабре того же года собрали первый прототип. Он представлял собой гусеничный вездеход с водоизмещающим корпусом, двухместной кабиной и грузопассажирским отделением. При создании ходовой части конструкторам пригодился военный опыт создания легких танков Т-60 и Т-70. Шасси ГАЗ-47 состояло из пяти пар обрезиненных катков диаметром 700 мм. Подвески катков индивидуальные торсионные. Передняя звездочка ведущая, тормоза ленточного типа. Как и на танке Т-60 моторное отделение располагалось спереди. В нем находился бензиновый двигатель ГАЗ-51 мощностью 74 л.с. и его же четырехскоростная коробка передач. Корпус стальной, несущий. Кабина с двумя дверьми и люком в задней стенке. За ней в транспортном отделении могли расположиться на лавках 10 человек или тонна груза.



Весь 1952 год три собранные на заводе машины проходили всесторонние и длительные испытания. Вездеходы своим ходом преодолели расстояние около 300 км от Воркуты до поселка Амдерма, буксируя артиллерийские орудия массой до 2 тонн. Второй этап проходил летом того же года в Архангельской области. По результатам испытаний ГАЗ-47 показал себя очень хорошо. Уверенно передвигался по снегу и болоту, расходуя при этом 100-200 л на 100 км. На воде вездеход развивал скорость в 4 км/ч, на шоссе 35 км/ч.