ГАЗ-47 (ГТ-С): советский вездеход покоривший три полюса

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Послевоенный экономический подъем и активное освоение ранее малоизученных районов Советского Союза, требовало специальной автотехники. К началу 1950-х таких машин в СССР не выпускали и Горьковскому автозаводу, как наиболее компетентному в этой сфере предприятию, предложили создать вездеход повышенной проходимости.
На самом деле разработка универсального гусеничного вездехода в СССР началась практически сразу после войны. В 1948 году в Горьковском Индустриальном институте создали снегоболотоход С-21. Однако машина получилась крайне серой и дальнейшего развития не получила. Пару лет спустя, на Горьковском автозаводе, конструктору Сергею Борисовичу Михайлову, в короткий срок, поручили создать универсальный вездеход на гусеничном ходу, способный работать в сложных климатических условиях и при температуре от -50 до +40°. Сроки поставили жесткие — 6 месяцев, поэтому на ГАЗ передали наработки по С-21 и техническую литературу на аналогичные машины импортного производства.
Работы по будущему гусеничному вездеходу, получившему заводское обозначение ГАЗ-47 (ГТ-С по техническому заданию) на Горьковском автозаводе стартовали в июле 1951 года. В декабре того же года собрали первый прототип. Он представлял собой гусеничный вездеход с водоизмещающим корпусом, двухместной кабиной и грузопассажирским отделением. При создании ходовой части конструкторам пригодился военный опыт создания легких танков Т-60 и Т-70. Шасси ГАЗ-47 состояло из пяти пар обрезиненных катков диаметром 700 мм. Подвески катков индивидуальные торсионные. Передняя звездочка ведущая, тормоза ленточного типа. Как и на танке Т-60 моторное отделение располагалось спереди. В нем находился бензиновый двигатель ГАЗ-51 мощностью 74 л.с. и его же четырехскоростная коробка передач. Корпус стальной, несущий. Кабина с двумя дверьми и люком в задней стенке. За ней в транспортном отделении могли расположиться на лавках 10 человек или тонна груза.
Работы по будущему гусеничному вездеходу, получившему заводское обозначение ГАЗ-47 (ГТ-С по техническому заданию) на Горьковском автозаводе стартовали в июле 1951 года. В декабре того же года собрали первый прототип. Он представлял собой гусеничный вездеход с водоизмещающим корпусом, двухместной кабиной и грузопассажирским отделением. При создании ходовой части конструкторам пригодился военный опыт создания легких танков Т-60 и Т-70. Шасси ГАЗ-47 состояло из пяти пар обрезиненных катков диаметром 700 мм. Подвески катков индивидуальные торсионные. Передняя звездочка ведущая, тормоза ленточного типа. Как и на танке Т-60 моторное отделение располагалось спереди. В нем находился бензиновый двигатель ГАЗ-51 мощностью 74 л.с. и его же четырехскоростная коробка передач. Корпус стальной, несущий. Кабина с двумя дверьми и люком в задней стенке. За ней в транспортном отделении могли расположиться на лавках 10 человек или тонна груза.
Весь 1952 год три собранные на заводе машины проходили всесторонние и длительные испытания. Вездеходы своим ходом преодолели расстояние около 300 км от Воркуты до поселка Амдерма, буксируя артиллерийские орудия массой до 2 тонн. Второй этап проходил летом того же года в Архангельской области. По результатам испытаний ГАЗ-47 показал себя очень хорошо. Уверенно передвигался по снегу и болоту, расходуя при этом 100-200 л на 100 км. На воде вездеход развивал скорость в 4 км/ч, на шоссе 35 км/ч.
Весь 1952 год три собранные на заводе машины проходили всесторонние и длительные испытания. Вездеходы своим ходом преодолели расстояние около 300 км от Воркуты до поселка Амдерма, буксируя артиллерийские орудия массой до 2 тонн. Второй этап проходил летом того же года в Архангельской области. По результатам испытаний ГАЗ-47 показал себя очень хорошо. Уверенно передвигался по снегу и болоту, расходуя при этом 100-200 л на 100 км. На воде вездеход развивал скорость в 4 км/ч, на шоссе 35 км/ч.
Экспериментальный вездеход ГАЗ-47Ш 1961 года с «шахматным» расположением катков, в серию не пошел
Серийное производство ГАЗ-47 Горьковский автозавод освоил в 1954 году. Всего же с 1954 по 1967 год на ГАЗе изготовили около 8 тысяч машин первого поколения. ГАЗ-47 зарекомендовал себя как надежный и очень проходимый вездеход. На нетронутых дорожной сетью просторах СССР — от Заполярья до южных пустынь, ГАЗ-47 был зачастую единственным транспортным средством. Более того он успешно работал на советских арктических и антарктических станциях и первым из наземных машин в 1960 году покорил вслед за Северным плюсом еще и Южный, а за одно и полюс холода в Антарктиде.
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