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Albee Rolligon Transporter — вездеход с катками сверхнизкого давления

Albee Rolligon Transporter — вездеход с катками сверхнизкого давления (4 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 11:38
Сообщество : Автомир
Метки: Albee Rolligon   авто   автомир   автомобили   вездеход   проходимец   разработки   
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При слове «вездеход» мы чаще всего представляем что-нибудь хардкорное, с большими колёсами, гусеницами, сотнями лошадей под капотом или ещё что похлеще. Мало кто переживал попадание себя любимого под вездеход и уже тем более вспоминал об этом с улыбкой. Но вот сегодня как раз о технике, с которой такой фокус возможен.

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Метки: Albee Rolligon   авто   автомир   автомобили   вездеход   проходимец   разработки   
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Вадик Час назад
вездеход и лысая резина, каво?
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Олег

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