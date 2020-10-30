Albee Rolligon Transporter — вездеход с катками сверхнизкого давления

Вездеход не зарывался в песке и прочих мелкодисперсных грунтах благодаря размерам колёс и пятну соприкосновения. При всём при том он имел тяговое усилие, как у гусеничного тягача того же веса. Фермеры так вообще были в восторге, машина совершенно не портила грунт под собой и от этого была чрезвычайно полезна в их нелёгком ремесле. Кабину для вездехода взяли от грузовика Chevrolet, а двигателем выбрали Chrysler 331 V8. Автомобиль имел колёсную формулу 6×6.



К сожалению, широкой известности «странноход» не получил. Его было достаточно затратно производить, да и маловато можно было выручить с эксплуатации. Разработать массовый продукт, увы и ах, не получилось: к 1960 г. в двери Albee Rolligon уже постукивало банкротство. Позже компанию выкупил некий Джон Холланд и сразу сосредоточился на производстве именно шин. К слову, фирма до сих пор на плаву и сотрудничает с Pirelli и Bridgestone.