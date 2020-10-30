Albee Rolligon Transporter — вездеход с катками сверхнизкого давления

При слове «вездеход» мы чаще всего представляем что-нибудь хардкорное, с большими колёсами, гусеницами, сотнями лошадей под капотом или ещё что похлеще. Мало кто переживал попадание себя любимого под вездеход и уже тем более вспоминал об этом с улыбкой. Но вот сегодня как раз о технике, с которой такой фокус возможен.
Вездеход от Albee Rolligon передвигается на очень необычных колёсах. Точнее, в них необычайно низкое давление, что позволяет буквально кататься на этой машине по взрослым мужчинам, смелым подросткам и разного толка пересечённой местности, конечно.
Как всё получилось: жила была американская фирма, которая занималась производством широких шин низкого давления, а теперь зовётся Albee Rolligon. Её основал в 1950-х годах некий Билл Олби. Однажды он поехал работать с эскимосами в прибрежных территориях Аляски.
У них-то он и подсмотрел необычное решение очень многих транспортных проблем. Дело в том, что эскимосы охотились на разную водную живность, вроде тюленя, в лодках и туда же складировали добычу. Когда наступало время двигаться домой, они не разгружали тяжёлые лодки, а тянули их посуху, подложив надутые шкуры тюленей.
История умалчивает о процессе надувания шкур, да и мы не будем вдаваться в подробности. В общем, эластичные «колёса» спокойно и мягко проезжали по большинству препятствий, как если бы вы, лежа животом на фитнес-боле, перекатывались по кирпичам. Такое решение Олби окрестил «эскимосскими роликами». Далее он начал искать способ реализовать его в своём деле. Задумка нашла применение в мобильной армии Америки.
У них-то он и подсмотрел необычное решение очень многих транспортных проблем. Дело в том, что эскимосы охотились на разную водную живность, вроде тюленя, в лодках и туда же складировали добычу. Когда наступало время двигаться домой, они не разгружали тяжёлые лодки, а тянули их посуху, подложив надутые шкуры тюленей.
История умалчивает о процессе надувания шкур, да и мы не будем вдаваться в подробности. В общем, эластичные «колёса» спокойно и мягко проезжали по большинству препятствий, как если бы вы, лежа животом на фитнес-боле, перекатывались по кирпичам. Такое решение Олби окрестил «эскимосскими роликами». Далее он начал искать способ реализовать его в своём деле. Задумка нашла применение в мобильной армии Америки.
Через 15 лет поисков энтузиаст познакомился с одним из офицеров ВВС и узнал, что «эскимосские ролики» пригодятся на разбитых дорогах Кореи. Патент на широкие шины таки был получен. После этого и создали прототип грузовика, который имел подвеску под 6 больших пневматических колёс-баллонов со внутренним давлением в диапазоне от 0,17 до 0,42 кг/кв. м.
Передняя тележка двигалась независимо от кабины, вся машина будто ехала на шести сверхпушистых котах. К слову, вездеход развивал скорость до 75 км/ч. Каждое из колёс имело личный привод и особо цепкий протектор, можно было перевозить до 7 т груза. Разумеется быстро нашлись умники, которые решили залезть под колёса удивительной машины, и — вуаля —ничего им за это не было.
Передняя тележка двигалась независимо от кабины, вся машина будто ехала на шести сверхпушистых котах. К слову, вездеход развивал скорость до 75 км/ч. Каждое из колёс имело личный привод и особо цепкий протектор, можно было перевозить до 7 т груза. Разумеется быстро нашлись умники, которые решили залезть под колёса удивительной машины, и — вуаля —ничего им за это не было.
Вездеход не зарывался в песке и прочих мелкодисперсных грунтах благодаря размерам колёс и пятну соприкосновения. При всём при том он имел тяговое усилие, как у гусеничного тягача того же веса. Фермеры так вообще были в восторге, машина совершенно не портила грунт под собой и от этого была чрезвычайно полезна в их нелёгком ремесле. Кабину для вездехода взяли от грузовика Chevrolet, а двигателем выбрали Chrysler 331 V8. Автомобиль имел колёсную формулу 6×6.
К сожалению, широкой известности «странноход» не получил. Его было достаточно затратно производить, да и маловато можно было выручить с эксплуатации. Разработать массовый продукт, увы и ах, не получилось: к 1960 г. в двери Albee Rolligon уже постукивало банкротство. Позже компанию выкупил некий Джон Холланд и сразу сосредоточился на производстве именно шин. К слову, фирма до сих пор на плаву и сотрудничает с Pirelli и Bridgestone.
К сожалению, широкой известности «странноход» не получил. Его было достаточно затратно производить, да и маловато можно было выручить с эксплуатации. Разработать массовый продукт, увы и ах, не получилось: к 1960 г. в двери Albee Rolligon уже постукивало банкротство. Позже компанию выкупил некий Джон Холланд и сразу сосредоточился на производстве именно шин. К слову, фирма до сих пор на плаву и сотрудничает с Pirelli и Bridgestone.
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