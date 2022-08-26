Это ж надо так суметь: в Ижевске «Шкода» перевернулась на крышу

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На улице Удмуртской в Ижевске 19-летний парень на «Шкоде» столкнулся с попутными «Ладой Калиной» и «Ладой Ларгус». В результате столкновения «Шкода» перевернулась на крышу и проскользила несколько десятков метров.
Момент ДТП
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Другой ракурс
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АНТИФИШКИ
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