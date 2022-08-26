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Это ж надо так суметь: в Ижевске «Шкода» перевернулась на крышу

Это ж надо так суметь: в Ижевске «Шкода» перевернулась на крышу

Автор:
26 августа 2022 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: Skoda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   перевернулся на крышу   шашечник   
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На улице Удмуртской в Ижевске 19-летний парень на «Шкоде» столкнулся с попутными «Ладой Калиной» и «Ладой Ларгус». В результате столкновения «Шкода» перевернулась на крышу и проскользила несколько десятков метров.

Источник:

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Метки: Skoda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   перевернулся на крышу   шашечник   
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7  комментариев
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12k
P.F. Час назад
Малолетний долбоящер еще даже габаритов авто не чувствует, а уже гонщегом себя возомнил.
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10k
кот базилий 14 минут назад
Очередной дворовый ас с друзьями порезвился.
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229
Критерий Коши Полчаса назад
Либо недавно в принципе сел за руль, либо недавно пересел с правого руля. Учитывая достаточно дерзкую манеру езды, думаю второе. Гонял до этого небось на марке, вот и не чувствует своё правое колесо.
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−109
HalloFreeSpace 49 минут назад
и такое бывает ...
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15k
Александр Час назад
Столько неравнодушных
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609
Lexx Час назад
Ничего необычного, у шкоды устали колёса и она прилегла отдохнуть.
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Олег

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