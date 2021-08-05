Мастерский миллиметраж: водитель из Нью-Йорка выезжает из невероятно тесной ловушки

От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов

Безумные гонки: пилот Формулы 1 против истребителя Второй мировой

16-летний Subaru Impreza WRX STi на "штамповках", без кондиционера и электрических стеклоподъемников

Радиоуправляемая машинка проехала по воде полтора километра и установила рекорд

Британский блогер утопил "Ниву" во время тест-драйва, и она его удивила

Единственный минус – дорогие запчасти: крохотный минивэн Subaru Libero 4Х4