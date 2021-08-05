Мастерский миллиметраж: водитель из Нью-Йорка выезжает из невероятно тесной ловушки

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Мужчина оказался в затруднительном положении, соседние автомобили оказались припаркованы практически вплотную к его Subaru. Для многих это стало бы проблемой, но этот нью-йоркский водитель терпеливо трогался туда-сюда и выбрался из ловушки.
Автомобиль стоял всего в нескольких сантиметрах от транспортных средств, припаркованных спереди и сзади. В то время как большинство людей пришло бы в ярость, мужчина выглядит вполне спокойным. Видео стало вирусным в социальных сетях.
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Метки: Subaru авто автомир автомобили видео мастерство парковка
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Для Нью-Йорка такая парковка - обычное дело. Кстати тетки в большинстве своем не парятся и просто тупо расталкивают машины бамперами. Потому куча машин в NY с защитой бамперов ездит.