FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8273 поста • 733 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Мастерский миллиметраж: водитель из Нью-Йорка выезжает из невероятно тесной ловушки

Мастерский миллиметраж: водитель из Нью-Йорка выезжает из невероятно тесной ловушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Subaru   авто   автомир   автомобили   видео   мастерство   парковка   
1130
1
1
Мужчина оказался в затруднительном положении, соседние автомобили оказались припаркованы практически вплотную к его Subaru. Для многих это стало бы проблемой, но этот нью-йоркский водитель терпеливо трогался туда-сюда и выбрался из ловушки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Subaru   авто   автомир   автомобили   видео   мастерство   парковка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
dima423 Час назад
те кто так подпирает гораздо хуже геев... они просто пи*орасы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−5
Человек Наблюдающий 12 минут назад
Меня так заперли один раз. Я в два движения выехал. Правда я уперся в заднюю машину и пол метра оттолкнул. Даже пыль с бампера не стерлась. Самое сложное, это выбрать какого водилу ненавидеть больше =)) Бывает))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
azuver 18 минут назад
"Круговой обзор" решает проблему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Алексей Фростов 19 минут назад
Чувак в рубашке водитель серой машины, та что спереди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
464
Карл Такойто Полчаса назад
Так для Нью-Йорка такая парковка в порядке вещей, большинство так не заморачиватся как этот водитель и просто двигает своей машиной другие авто) Для этого и приблуды всякие ставят от кенгурятников до специальных ,,одеял,,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юрий Злой Полчаса назад
сейчас это проще в современных тачках полно камер, датчиков расстояния итд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 46 минут назад
Думаю паркуясь, к одному из автомобилей он сам так близко встал. Соответственно винить кого-то кроме себя не уместно. Оставил бы расстояние для маневра, не пришлось бы заниматься такой дрочью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ScorpionDS Час назад
Судя по всему белый оплачивал парковку своей машины, возможно той что спереди или позади и в конце вырезали, как эти два негра объясняют ему как нужно парковаться ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
Мурчелло Час назад
Кто так выезжает?Вот как надо.
//fishki.net/upload/users/2021/08/05/1357306/80e57eec40338f469aa74ca58c561503.mp4//fishki.net/upload/users/2021/08/05/1357306/80e57eec40338f469aa74ca58c561503.mp4
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX Час назад
Сам несколько раз и парковался и выезжал из подобных ситуаций. Без мягкого касания, правда, редко обходилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
Мурчелло RALEXXX Час назад
Сколько же у вас там пи.доров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
Мурчелло val Полчаса назад
Нет серьезно.Меня за за 28 лет вождения,может один раз было такое.Так что вы правы.Все.Если к этому добавить количество учавствовавших в военных действиях(читай военных преступлений),то еще и в квадрате.Ветераны грабежа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
alik_morozov Час назад
Опытный водила. А кто подпер - мудаки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
566k
Alexey Berestenko Час назад
Обычная парковка в Париже

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
GelmuT_nec Час назад
нуу, я думал мастер-класс покажет, а он до контакта назад сдает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
Мурчелло GelmuT_nec Час назад
Мастер класс,это если бы он взлетел.А для многих это рутина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов Безумные гонки: пилот Формулы 1 против истребителя Второй мировой Безумные гонки: пилот Формулы 1 против истребителя Второй мировой 16-летний Subaru Impreza WRX STi на "штамповках", без кондиционера и электрических стеклоподъемников 16-летний Subaru Impreza WRX STi на "штамповках", без кондиционера и электрических стеклоподъемников Радиоуправляемая машинка проехала по воде полтора километра и установила рекорд Радиоуправляемая машинка проехала по воде полтора километра и установила рекорд Британский блогер утопил "Ниву" во время тест-драйва, и она его удивила Британский блогер утопил "Ниву" во время тест-драйва, и она его удивила Единственный минус – дорогие запчасти: крохотный минивэн Subaru Libero 4Х4 Единственный минус – дорогие запчасти: крохотный минивэн Subaru Libero 4Х4
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

691315



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Капитан очевидность в деле. Опять? Снова
2
108
Капитан очевидность в деле. Опять? Снова
Любопытные закулисные снимки Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора
4
91
Любопытные закулисные снимки Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора
﻿
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Морковный суп с курицей
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ynews#Россия#шоу бизнес#автомобили#картинки#сша#авто аварии#знаменитости#кот
#Юмор#прикол#интересное#автомир#дтп#люди#аварии#Украина#фотографии#дети
#интересно#подборка#факты#история#животные#кино#СССР#забавно#фильм#олимпиада

На что жалуетесь?

Вернуться