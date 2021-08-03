Батискаф на колесах: посмотрите, как старый Range Rover едет под водой

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Классический Range Rover оборудовали самодельным шноркелем и он полностью погрузился в небольшое озеро, а затем выехал на другом берегу без каких-либо проблем.
Во время трюка на борту находилось двое. После того, как автомобиль полностью скрылся под водой, через какое-то время пассажир не выдержал и вылез в окно, чтобы сделать вдох. Однако водитель оставался внутри на протяжении всего «плаванья».
Если старый Range Rover и готовили для подобных мероприятий, то на видео этого не заметно: в глаза бросаются только самодельный шноркель гигантских размеров и вездеходные покрышки. Судя по тому, что автомобиль успешно выбрался на противоположную сторону, погружение ему не навредило, хотя некоторые в комментариях советуют поменять все технические жидкости.
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Метки: Range Rover авто автомир автомобили вброд внедорожник джип
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