Батискаф на колесах: посмотрите, как старый Range Rover едет под водой

Если старый Range Rover и готовили для подобных мероприятий, то на видео этого не заметно: в глаза бросаются только самодельный шноркель гигантских размеров и вездеходные покрышки. Судя по тому, что автомобиль успешно выбрался на противоположную сторону, погружение ему не навредило, хотя некоторые в комментариях советуют поменять все технические жидкости.