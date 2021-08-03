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Батискаф на колесах: посмотрите, как старый Range Rover едет под водой

Батискаф на колесах: посмотрите, как старый Range Rover едет под водой (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 15:12
Сообщество : Автомир
Метки: Range Rover   авто   автомир   автомобили   вброд   внедорожник   джип   
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Классический Range Rover оборудовали самодельным шноркелем и он полностью погрузился в небольшое озеро, а затем выехал на другом берегу без каких-либо проблем.

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Метки: Range Rover   авто   автомир   автомобили   вброд   внедорожник   джип   
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2  комментария
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Будьте крепенькими и здоровенькими! 3 часа назад
Похоже, бойцы прошли службу в танковых войсках. Неплохо! (но ОПВТ надо дорабатывать, однако).
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MihailoSerbiya 3 часа назад
Что ? Упала продажа етого дерма и рекламу сразу закрутили ?
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