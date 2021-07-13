Если бы «Буханку» от УАЗ проектировали в компаниях Mercedes, Jeep и Land Rover, получилось бы вот это

1.

Что если бы у российской «Буханки» были современные, престижные и по-настоящему крутые аналоги? Эти классные экспедиционные вэны придумал дизайнер Самир Садыхов (Samir Sadikhov). Действительно, почему любители экстремальных путешествий должны ограничиваться такими спартанскими решениями как Pinzgauer или Volvo Laplander? Или, опять же, «Буханкой»... Mercedes G-Class превратился в Gelande Van, а предшествовали ему однообъемники на основе Jeep Wrangler и Land Rover Defender.