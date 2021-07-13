Если бы «Буханку» от УАЗ проектировали в компаниях Mercedes, Jeep и Land Rover, получилось бы вот это

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Самир Садыхов, живущий в Германии, является одним из ведущих мировых автомобильных дизайнеров и концепт-художников с относительно короткой, но, тем не менее, вполне выдающейся карьерой, которая включала должности дизайнера в Lamborghini и Rezvani, а также престижную награду Red Dot Design Award.
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Что если бы у российской «Буханки» были современные, престижные и по-настоящему крутые аналоги? Эти классные экспедиционные вэны придумал дизайнер Самир Садыхов (Samir Sadikhov). Действительно, почему любители экстремальных путешествий должны ограничиваться такими спартанскими решениями как Pinzgauer или Volvo Laplander? Или, опять же, «Буханкой»... Mercedes G-Class превратился в Gelande Van, а предшествовали ему однообъемники на основе Jeep Wrangler и Land Rover Defender.
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Например автомобил . И у нас и у Вас за все ети годи промишленост випускала автомобили .И если сравниват их красоту и качество они всегда проигривали западним обрасцам .Какбудто на етих заводах сидит
человек которий определяет какой вид будет у новой модели исразу одбрасивает красивие ескизи. Вот посмотрел здес ескизи Буханки, все красивее чем сама Буханка.Я не верю что ети ескизи сделал ктото на западе .
По моему ето Ваши умелци сделали . Значит они существуют . Тоже недавно смотрел клип про качество сборки новой Буханки. Било сложно поверит что такие ляпи вобще возможни на заводе.Начал даже сомневатса
что для етого клипа ктото специално подготовил машину чтоб убил желание потенциалних покупателей купит её. Разве так сложно понят директоре завода что потребител хочет между прочим и гордитса своей машиной ?
Пару лет в моёй жизне имел возможност кататса на Лада Нива. Без чемоданчика с инструментами и опитом автомеханика ето невозможно .Све ети поломки считаютса мелочами но все ети мелочи отбивают потенциалного покупателя.Я не могу поверит да Ваша промишленост не умеет сделат нормалное сцепление и распределителную шляпу.Сам не знаю сколко раз менял ети запчасти . Потом каталса на Лада 110 ,111 и 112 . Там с механикой не било проблем.Там часто ломалис механизми
для поднятя окон и их преключатели. Дешевие запчасти но почену они ломаютса дважди в год не понимаю . Такие запчасти на западних машинах работают 20-30 лет а на некоторих моделях и 50 лет.Вот например Ваша военая техника работает безупречно.Как такое возможно что например дворник на Кразе, Камазе , Урале никогда не ломаетсаа на гражданской машине не может видержат 3 года ? Разве ми Славяне и правда не умеем создат гразданскую машину чтоб она била красивая и качественая ?Не хочу покупат машину у врагов на западе . Хочу купит машину у моего славянского брата . Так постараитес братя .
так что буханка в виде jeep-a была в реале, и раньше чумазика.