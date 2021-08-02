Geo Tracker 1996 года с двигателем Camaro V6

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Geo Tracker- это компактный кроссовер от 90-х годов. Талантливый человек из Огайо, создал самый крутой Geo Tracker всех времен. Под капотом этого экземпляра 1996 года находится 323-сильный двигатель V6, позаимствованный у Chevrolet Camaro.
Недавно, на зарубежном аукционе был продан Geo Tracker этой модели 1996 года, который является совершенно особенным. Под безупречным ярко-красным экстерьером находится высокопроизводительный V6, который был позаимствован у спортивного купе Chevy Camaro пятой генерации.
В своем обычном исполнении, внедорожник Geo Tracker был оснащен 1,6-литровым мотором с четырьмя цилиндрами, мощность которого составляет 96 л.с. Теперь же, машина получила 3,6-литровый V6, рассчитанный на 323 л.с. мощности и 376 Нм крутящего момента.
Мощность передается на задние колеса через шестиступенчатый "автомат", который как и силовая установка был позаимствован у Camaro.
В конечном итоге, невзрачный на первый взгляд внедорожник продали за 142 550 долларов или 10 433 291 руб.
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