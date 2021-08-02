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Geo Tracker 1996 года с двигателем Camaro V6

Geo Tracker 1996 года с двигателем Camaro V6 (8 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 14:25
Сообщество : Автомир
Метки: Geo Tracker   авто   автомир   автомобили   внедорожник   кроссовер   свап   
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Geo Tracker- это компактный кроссовер от 90-х годов. Талантливый человек из Огайо, создал самый крутой Geo Tracker всех времен. Под капотом этого экземпляра 1996 года находится 323-сильный двигатель V6, позаимствованный у Chevrolet Camaro.

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Метки: Geo Tracker   авто   автомир   автомобили   внедорожник   кроссовер   свап   
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2  комментария
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Сергей Полчаса назад
376 нм неплохо для него.Но не "ВАУ".
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−16
Zlaja ptica Час назад
Сузуки витара
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