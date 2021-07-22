Jeep Cherokee в состоянии «капсулы времени»: заветная мечта пацанов из девяностых

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Джип Чероки, для многих из нас, школьников эпохи ранних девяностых эти два слова означали мечту. Оборачиваясь вслед проезжавшему мимо черокану многие из нас повторяли про себя такую мантру – вот вырасту и куплю себе такой же. Впрочем, некоторые говорили это и вслух.
К моменту пока мы выросли и обзавелись собственными деньгами, достаточными для такой покупки выяснилось, что покупать то и нечего. Большая часть уцелевших машин представляла собой печальное зрелище либо внешне и технически, либо была с каким-то мутным прошлым.
Поэтому увидев такую капсулу времени, я немало удивился, машина 1987 года, с максимально мощным для второго поколения в дорестайле мотором, и с пробегом всего лишь 10 тысяч миль.
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Машину выставили на продажу, но не спешите радоваться и бежать раскапывать заначку, Черокан находится у себя на родине, по ту сторону Атлантики. После покупки машина на протяжении 33 года была у одного хозяина из Калифорнии, человек её очень любил и практически на ней не ездил.
Первые пару лет рулил еще изредка, затем просто любовался. Будь у меня такой «Кирпич», я бы тоже им любовался, выезжая изредка по хорошей погоде. Уж точно никакого офф-роуда и мешков со штукатуркой в багажнике.
Дальше была привычная история, наследников старая машина, пусть и в первозданном виде не интересовала, и они выставили ее на продажу. Естественно, увидев Jeep Cherokee в таком сохране, перекупы долго не раздумывали, поэтому вскоре она снова появилась в продаже.
Несмотря на простую комплектацию «Pioneer», где даже стеклоподъемники механические, под капотом установлена рядная шестёрка объемом 4 литра, выдававшая до 190 лошадей. Обычно базовые версии комплектовались 2.5 литровым мотором и механической коробкой, здесь, думаю, был индивидуальный заказ. Клиент хотел простую, но мощную машину с АКПП.
Салон тканевый, светлый и он прекрасен. Несмотря на годы, дверные карты не расслаиваются как на корейцах. Да, много пластика, но он не отдает дешевизной, всё выглядит очень добротно, так, в общем, как сейчас уже не делают.
О проходимости и выносливости «Кирпича» лишний раз говорить нет смысла, два неразрезных моста, передний подвешен на пружинах, задний на старых добрых четырёхлистовых рессорах.
Впрочем, слова здесь лишние, лучше просто всё увидеть. Кстати, сам я вижу «Кирпич» снизу вот сейчас впервые, удивили рулевые тяги, конструкция прям из тридцатых годов.
Единственный серьёзный минус машины – это огромный расход бензина. Неудивительно, что второй по величине прибор на панели – указатель уровня топлива, что бы неудержимо стремящаяся к отметке Е «пусто» стрелка всегда была перед глазами.
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