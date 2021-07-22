Jeep Cherokee в состоянии «капсулы времени»: заветная мечта пацанов из девяностых

Машину выставили на продажу, но не спешите радоваться и бежать раскапывать заначку, Черокан находится у себя на родине, по ту сторону Атлантики. После покупки машина на протяжении 33 года была у одного хозяина из Калифорнии, человек её очень любил и практически на ней не ездил.