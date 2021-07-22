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Jeep Cherokee в состоянии «капсулы времени»: заветная мечта пацанов из девяностых

Jeep Cherokee в состоянии «капсулы времени»: заветная мечта пацанов из девяностых (20 фото)

Автор:
22 июля 2021 08:15
Сообщество : Автомир
Метки: Cherokee   Jeep   Jeep Cherokee   авто   автомир   автомобили   внедорожник   джип   
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Джип Чероки, для многих из нас, школьников эпохи ранних девяностых эти два слова означали мечту. Оборачиваясь вслед проезжавшему мимо черокану многие из нас повторяли про себя такую мантру – вот вырасту и куплю себе такой же. Впрочем, некоторые говорили это и вслух.
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Метки: Cherokee   Jeep   Jeep Cherokee   авто   автомир   автомобили   внедорожник   джип   
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