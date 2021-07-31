Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте в Воркуте

Инцидент произошел 30 июля на парковке у магазина. Наряд ППС заблокировал автомобиль нарушителя и попросили нетрезвого водителя дождаться сотрудников ДПС. Как видно по видео, ждать автоинспекторов он не собирался. После бездумного поступка с попыткой бегства, воркутянина скрутили и доставили в отдел.

"Десятку" отправили на штрафстоянку, а на водителя составили два протокола за вождение в нетрезвом виде (ст.12.8 ч.1 КоАП) и, только не смейтесь, за тонировку (12.5 ч.3.1 КоАП).