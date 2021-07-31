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Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте в Воркуте

Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте в Воркуте (1 фото + 2 видео)

Автор:
31 июля 2021 13:00
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Алкогольное опьянение   Воркута   видео   капот   ппс   статья   
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Безумного лихача скрутили и доставили в отдел. Где выяснилось, что на его счету только за этот год 48 протоколов по "административке".

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Метки: Автомобиль   Алкогольное опьянение   Воркута   видео   капот   ппс   статья   
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Дмитрий Горчилин Час назад
Надо за систематическое нарушение тупо лишать прав. Если больше десятка за год накопилось- забрать права, пусть пешком ходит
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Sergius SPb 5 минут назад
Я уж обрадовался, ошибочно ожидал,что это нашего нашпиговали свинцом...
Хрен. У нас не утилизируют биомусор.
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