Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте в Воркуте

Безумного лихача скрутили и доставили в отдел. Где выяснилось, что на его счету только за этот год 48 протоколов по "административке".
В Воркуте местный рекордсмен по правонарушениям сбил полицейского и прокатил на капоте. К счастью, пьяный лихач быстро одумался и остановился через несколько десятков метров. Но к несчастью, скорее всего, снова отделается несколькими административными протоколами, которых у него уже 80 штук, 48 из которых только за текущий год.
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Инцидент произошел 30 июля на парковке у магазина. Наряд ППС заблокировал автомобиль нарушителя и попросили нетрезвого водителя дождаться сотрудников ДПС. Как видно по видео, ждать автоинспекторов он не собирался. После бездумного поступка с попыткой бегства, воркутянина скрутили и доставили в отдел.
"Десятку" отправили на штрафстоянку, а на водителя составили два протокола за вождение в нетрезвом виде (ст.12.8 ч.1 КоАП) и, только не смейтесь, за тонировку (12.5 ч.3.1 КоАП).
Похожий инцидент из американского Литл-Рока. Машина числилась в угоне, а водитель попытался избежать задержания и сбил полицейского. В итоге он получил целую обойму свинца через лобовое стекло. Пассажирка легковушки не пострадала
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