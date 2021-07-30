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Обиженный волгоградец протаранил авто жены с детьми и избил супругу за желание развестись

Обиженный волгоградец протаранил авто жены с детьми и избил супругу за желание развестись (5 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   волгоград   дети   дтп   развод   семья   
1389
5
1
Мексиканские страсти закончились ДТП, избиением и испугом детей, вынужденным наблюдать неадекватное поведение папаши.

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Метки: видео   волгоград   дети   дтп   развод   семья   
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14  комментариев
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1k
Radugananebe Час назад
Вот когда таранил авто, о чем думал? О бабе? А как же дети? Идиот, детей же мог покалечить!
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166
комнатный сибиряк Полминуты назад
Присядет звиздострадалец
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3k
Виталий Лынов 2 минуты назад
С таким дэбилом наклепать троих детей где у неё мозги?
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11k
Евгений 8 минут назад
Исходя из ситуации однозначно ясно, что решение о разводе было правильным. А вот решение выходить замуж и рожать детей с этим у*бком - было ошибочным.
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313
Dima 14 минут назад
как он права получил?
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2k
Sergius SPb 19 минут назад
Не понимаю дамочек,выходить замуж, жить, да еще и рожать детей от долб.бов. Неужели нельзя пожить год-другой и разобраться в человеке? Разошлись? Наверное насильное возвращение в семью одного из, очень продуктивно? Дележ детей и имущества. Тфу.
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41k
Элек Мек Полчаса назад
Даун обыкновенный.(Волгоградская версия).
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6k
Vadim Полчаса назад
Конечно баба дура. Мало того, что замуж за подобное тело вышла, так ещё детей от него родила.
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17k
KOSTELLO 42 минуты назад
От тебя решила уйти жена??????
Что же делать, что же делать???!!!!
ПРАВИЛЬНО, тарань ее машину а потом избей и она сразу к тебе вернется, ведь девочки любят долбобобов
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2k
foggen2 43 минуты назад
Урод моральный.Не только о себе не думал,он даже не удосужился представить что может покалечить детей.И не только морально....
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2k
Евгений Кондратьев 53 минуты назад
В Матизе 3 детей и 2 взрослых.Ого! Настоящий семейный автомобиль!
А вообще дура - тут только папаша быдлан.Кисель в башке
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38
Alex Час назад
баба может и дура,но дети то причем?ушла да и Х.. с ней.
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