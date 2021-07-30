Обиженный волгоградец протаранил авто жены с детьми и избил супругу за желание развестись

В прошлую пятницу волгоградка подала документы на развод со своим 38-летним мужем. Через пару дней после этого мужчина устроил скандал, после которого женщина решительно собрала вещи и приняла решение уехать вместе с детьми. Она села за руль за руль Daewoo Matiz, в салоне которого находилось трое детей и подруга.