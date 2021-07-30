Обиженный волгоградец протаранил авто жены с детьми и избил супругу за желание развестись

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Мексиканские страсти закончились ДТП, избиением и испугом детей, вынужденным наблюдать неадекватное поведение папаши.
В прошлую пятницу волгоградка подала документы на развод со своим 38-летним мужем. Через пару дней после этого мужчина устроил скандал, после которого женщина решительно собрала вещи и приняла решение уехать вместе с детьми. Она села за руль за руль Daewoo Matiz, в салоне которого находилось трое детей и подруга.
Обиженный супруг не хотел сдавать позиции и пустился в погоню за своей пока еще женой. Его авто LADA Vesta несколько раз сталкивалось с машиной женщины, в результате чего она была вынуждена остановиться.
Тогда мужчина разбил стекло и набросился на даму с кулаками. Разнимать супругов пришлось сотрудникам правоохранительных органов. По факту избиения волгоградка написала заявление в полицию, в настоящее время проводится доследственная проверка.
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Что же делать, что же делать???!!!!
ПРАВИЛЬНО, тарань ее машину а потом избей и она сразу к тебе вернется, ведь девочки любят долбобобов
А вообще дура - тут только папаша быдлан.Кисель в башке