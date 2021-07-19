Lamborghini Miura SVJ 1972 года — один из трех на Земле

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История Miura SVJ началась в 1970 году, когда испытатель Lamborghini Боб Уоллес захотел большего от дорожного Miura SV и превратил его в полноценное боевое оружие. Он был построен на заводе и получил обозначение Jota. Однако Ферруччо Ламборгини в то время не слишком увлекался автоспортом и захотел свернуть проект.
Был спроектирован единственный прототип Miura Jota, но никакого развития проект тогда не получил. Между тем, об автомобиле все же узнали клиенты Lamborghini, попросившие его руководство разработать ряд неофициальных моделей. В итоге итальянский бренд выпустил три машины Miura SVJ, одну из которых продали иранскому шаху, а другую (ее и выставили на торги) - предпринимателю Полу «Корсиканцу» Ферранди. Он пользовался спорткаром 10 лет, но затем избавился от автомобиля.
В 2010 ателье Kidston выкупил автомобиль и отреставрировал его. Помогали сотрудникам фирмы экс-инженеры Lamborghin, а сам процесс обновления затянулся на три годаi. Пробег Miura SVJ составляет 19 500 км, а ставка за него способна дойти до двух миллионов долларов (148 миллионов рублей).
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