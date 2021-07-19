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Lamborghini Miura SVJ 1972 года — один из трех на Земле

Lamborghini Miura SVJ 1972 года — один из трех на Земле (10 фото)

Автор:
19 июля 2021 09:56
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Lamborghini Miura   Miura   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   ретро авто   
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История Miura SVJ началась в 1970 году, когда испытатель Lamborghini Боб Уоллес захотел большего от дорожного Miura SV и превратил его в полноценное боевое оружие. Он был построен на заводе и получил обозначение Jota. Однако Ферруччо Ламборгини в то время не слишком увлекался автоспортом и захотел свернуть проект.
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Метки: Lamborghini   Lamborghini Miura   Miura   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   ретро авто   
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kaboza 3 часа назад
А ведь с тракторов начинали)))) красивая машина..
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