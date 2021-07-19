Lamborghini Miura SVJ 1972 года — один из трех на Земле

Был спроектирован единственный прототип Miura Jota, но никакого развития проект тогда не получил. Между тем, об автомобиле все же узнали клиенты Lamborghini, попросившие его руководство разработать ряд неофициальных моделей. В итоге итальянский бренд выпустил три машины Miura SVJ, одну из которых продали иранскому шаху, а другую (ее и выставили на торги) - предпринимателю Полу «Корсиканцу» Ферранди. Он пользовался спорткаром 10 лет, но затем избавился от автомобиля.