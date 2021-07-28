На девушку из Эстонии завели уголовное дело за то, что она оклеила свой BMW в цвета российской ДПС

353
1
1
Владелица универсала BMW из таллинского района Мустамяэ раскрасила свой автомобиль в цвета российской дорожно-патрульной службы, а на борту написала - "Отдел по борьбе с радарами". Теперь автомобилистке грозит штраф в размере 1200 евро, либо тюремный срок.
Ливрею она дополнила надписями «ДПС», «Полиция», «005», а также «Отдел по борьбе с радарами» и адресом несуществующего сайта www.полиция.ee.
На девушку завели уголовное дело за имитацию раскраски машин экстренных служб.
На девушку завели уголовное дело за имитацию раскраски машин экстренных служб.
Источник:
Ссылки по теме:
- Tesla Model S сразилась в драг-рейсинге со старым болидом Формулы 1
- Нам нужно больше мониторов! Пожалуй, самый ужасный тюнинг BMW 7-серии
- Блогер превратил BMW Z3 в автомобиль Джеймса Бонда с рабочими гаджетами
- Безумные гонки: пилот Формулы 1 против истребителя Второй мировой
- Прародитель больших ноздрей: секретный концепт BMW середины 1990-х годов
16
Понравилось16
Новости партнёров
Кстати, интересно, как она собиралась техосмотр проходить? С такой раскраской его даже за большие деньги не купишь.