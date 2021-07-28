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На девушку из Эстонии завели уголовное дело за то, что она оклеила свой BMW в цвета российской ДПС

На девушку из Эстонии завели уголовное дело за то, что она оклеила свой BMW в цвета российской ДПС (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 13:08
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   видео   гибдд   полиция   эстония   
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Владелица универсала BMW из таллинского района Мустамяэ раскрасила свой автомобиль в цвета российской дорожно-патрульной службы, а на борту написала - "Отдел по борьбе с радарами". Теперь автомобилистке грозит штраф в размере 1200 евро, либо тюремный срок.

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Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   видео   гибдд   полиция   эстония   
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18  комментариев
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6k
Шурави 37 минут назад
Так она обклеена в цвета российских служб, а катается по Эстонии - тогда за что дело завели? Или я что-то не понял?
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313
Dima 55 секунд назад
она с дагестана походу..
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−59
Victor White Минуту назад
В обще то в Балтии разрешено иметь оклейку экстренных служб других государств! Главное чтоб не было проблесковых маячков! Так что это утка! В Эстонии ДПС не считается оклейка как Спец Служба! Так же любой может обклеить и в Американскую, какую хочет!
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6k
Психологическая поддержка 8 минут назад
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6k
Психологическая поддержка 10 минут назад
Чушь какая то, хз конечно как в Эстонии, у нас запрещены цветографические схемы конекретных служб
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4k
Борис Карабанов Полчаса назад
Думаю, что штрафа бы не было, если бы расцветка была иного государства, но не России. Штраф притянули за троллинг - сработала пружина русофобии.
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34k
Alex 42 минуты назад
ТП
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9k
Кыся 42 минуты назад
А надо было еще и права отобрать, ибо если она не читала закон о дорожном движении, где это ясно написано, то нефиг ей и на дороге делать.

Кстати, интересно, как она собиралась техосмотр проходить? С такой раскраской его даже за большие деньги не купишь.
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35
Сергей Сергеев 46 минут назад
Испугались? Кстати: сколько нужно экипажей ДПС, чтобы завоевать Эстоооонию.
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32k
Опаньки 49 минут назад
не кисло 1200 евриков
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9k
Александр 51 минуту назад
Пошутила
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29k
Головасыр коричнештанник 52 минуты назад
если бы девушка была чёрной, суд перед ней бы на колено встал
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201
Zlaja ptica 55 минут назад
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15k
Maks Es 56 минут назад
Троллинг высший класс!
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