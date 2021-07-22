Коллекция пляжных багги из солнечных 60-х

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Пляжные багги в своё время были довольно популярными транспортными средствами для развлечений. Они имели максимально простую конструкцию и в 90% случаев изготавливались на базе узлов и агрегатов заднемоторных Volkswagen Beetle. Но времена идут, и некоторые багги оказываются в заброшенном состоянии.
На Facebook Marketplace выставили целую коллекцию пляжных багги, простоявших в сарае довольно длительное время.
Одним из самых интересных экспонатов является багги с пластиковой жёсткой крышей, немного напоминающей внедорожники Land Rover Defender. Обычно пляжные багги либо вовсе лишены крыши, либо комплектуются лёгким складным тканевым или тентованным верхом.
Второй багги — экземпляр с кузовом оранжевого цвета, построенный на базе Volkswagen Beetle. Он оснащён колёсами American Racing, простой дугой безопасности и вздёрнутой вверх выхлопной трубой. Кузов, кажется, сохранился в отличном состоянии, как и чёрные сиденья с кожаной отделкой.
Второй багги — экземпляр с кузовом оранжевого цвета, построенный на базе Volkswagen Beetle. Он оснащён колёсами American Racing, простой дугой безопасности и вздёрнутой вверх выхлопной трубой. Кузов, кажется, сохранился в отличном состоянии, как и чёрные сиденья с кожаной отделкой.
Третий автомобиль представляет собой багги с переливающимся кузовом и агрессивными большими колёсами. В салоне вы обнаружите пару простых пластиковых сидений оранжевого цвета и аудиосистему в задней части.
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