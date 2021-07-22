Коллекция пляжных багги из солнечных 60-х

Одним из самых интересных экспонатов является багги с пластиковой жёсткой крышей, немного напоминающей внедорожники Land Rover Defender. Обычно пляжные багги либо вовсе лишены крыши, либо комплектуются лёгким складным тканевым или тентованным верхом.



Второй багги — экземпляр с кузовом оранжевого цвета, построенный на базе Volkswagen Beetle. Он оснащён колёсами American Racing, простой дугой безопасности и вздёрнутой вверх выхлопной трубой. Кузов, кажется, сохранился в отличном состоянии, как и чёрные сиденья с кожаной отделкой.