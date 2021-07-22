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Коллекция пляжных багги из солнечных 60-х

Коллекция пляжных багги из солнечных 60-х (4 фото)

Автор:
22 июля 2021 09:08
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen   Volkswagen Beetle   авто   автомир   автомобили   багги   найдено на ebay   
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Пляжные багги в своё время были довольно популярными транспортными средствами для развлечений. Они имели максимально простую конструкцию и в 90% случаев изготавливались на базе узлов и агрегатов заднемоторных Volkswagen Beetle. Но времена идут, и некоторые багги оказываются в заброшенном состоянии.

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Метки: Volkswagen   Volkswagen Beetle   авто   автомир   автомобили   багги   найдено на ebay   
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sos1960sos Полчаса назад
Из-за чего в нашей стране они так непопулярны? Я в Норильске почему-то ни одной такой машинки не видел...
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